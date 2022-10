Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 Octobre 2022

Burkina Faso : Grand commandement de l’armée- Le Capitaine Traoré obtient son soutien

« Le Commandement militaire des Forces armées nationales composées du chef d’Etat-Major général des armées et des chefs d’Etat-Major d’armées, à l’issue d’une réunion le 2 octobre 2022, ont décidé à l’unanimité de soutenir le Mpsr dans la poursuite de sa vision concernant la défense de la sécurité de la population », a indiqué le Capitaine Ibrahim Traoré au 20h de la télévision publique.

Burkina Faso : Après le coup d’Etat- Une délégation de la Cédéao à Ouaga aujourd’hui

Dans le cadre de l'engagement de l'autorité sous-régionale pour la paix et la stabilité dans ce pays, il annonce qu’une délégation de la Cédéao se rendra à Ouagadougou ce 3 octobre 2022. Elle sera conduite par Mme Suzi Carla Barbosa, Ministre des Affaires étrangères de la Guinée Bissau et comprendra également la présence de Mahamadou Issoufou, ancien Président du Niger et Médiateur de l'organisation ouest-africaine et Dr. Omar Alieu Touray, Président de la commission de la Cédéao. (Source : africaguinee.com)

Niger : Rentrée scolaire- Plus de 4 millions d’élèves reprennent le chemin de l’école

Lundi 03 octobre 2022, ce sont quelques 4.000.000 d’élèves et 101 892 enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire, qui reprendront le chemin des 22 543 établissements scolaires tant du public que privé, répartis sur l’ensemble du territoire national. A cette occasion, le Ministre de l’Education Nationale Pr. Ibrahim Natatou, a livré un message le dimanche 2 octobre 2022. ( Source : aniamey.com)

Guinée : Gestion de la Transition- Doumbouya promet de transférer le Pouvoir…

La Guinée, qui est engagée dans une transition militaire, a célébré ce samedi 1er octobre les 64 ans de son indépendance. Il s’agit d’un anniversaire placé par les autorités sous le signe du pardon et de la réconciliation de ses fils. C’est le souhait du colonel Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir le 5 septembre 2021 suite au coup d’État qui a renversé l’ancien président Alpha Condé. Dans une allocution d’une vingtaine de minutes, le colonel Mamadi Doumbouya a appelé ses compatriotes à saisir sa main tendue pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel. (Source : Rfi)

Sénégal : Fédération sénégalaise de Football- Les intentions de Diouf

Après l’élection de Samuel Eto’o Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football (Feacafoot) et la tentative infructueuse, un autre ancien joueur se verrait bien à la tête du football de son pays. El Hadj Diouf n’a pas caché son envie de se retrouver un jour à la tête du football sénégalais. Mais l’ancien joueur de Liverpool inscrit cette perspective dans la durée. Pour le moment, il estime être dans une phase d’apprentissage. Interrogé par un jeune football dans l’émission J-1 sur Canal +, l’ancienne vedette du football sénégalais assure qu’il pense à diriger la Fédération sénégalaise de football.

Côte d’Ivoire : Après l’augmentation du prix litre du carburant- Les transporteurs rassurent…

A l'initiative du Haut Conseil du Patronat des Entreprises de Transport Routier de Côte d'Ivoire (HCPETR- CI), une rencontre s'est tenue le dimanche 02 octobre 2022 au siège de la faitière, avec les différents responsables de transporteurs routiers venus de différentes communes du district d'Abidjan. Cette rencontre d'information et de sensibilisation relative au réajustement des prix du carburant, s'est déroulée en présence du Directeur général des transports terrestres et de la circulation (Dgttc), M. Lucien Tiessé, représentant le Ministre des Transports Amadou Koné. Pas d’augmentation du transport en vue. (Source : Fratmat.info)

Togo : Filets sociaux- Le point de la situation

Les transferts monétaires du Projet de Filets sociaux et services de base (FSB) lancés en 2019 par le chef de l’Etat Faure Essozimna Gnassingbé, ont enregistré des résultats satisfaisants. En trois ans de mise en œuvre, cette initiative présidentielle a touché 61317 ménages sur toute l’étendue du territoire. Pour consolider les acquis, le projet entre dans une phase additionnelle dans 1090 villages, avec une mobilisation de près de 19 milliards de Fcfa. En somme, 125.000 ménages de 1090 villages en milieu rural du pays et près de 45 quartiers du Grand-Lomé, vont bénéficier de cet accompagnement financier du gouvernement. Chaque ménage aura droit à 6 tranches de 15.000 Fcfa, soit un montant total de 90.000 FCFA d’ici à juin 2023. Le Projet de Filets sociaux et services de base (FSB) a été initié en vue de fournir aux communautés vulnérables des services socio-économiques. (Source : alome.com)

Mali : Mouvements au sein des Famas- Deux caporaux interpellés

Deux caporaux de la Garde nationale malienne qui se sont fait passer pour des Gendarmes ont été interpellés. « Deux caporaux de la Garde Nationale ont tenté de poser un acte odieux et inacceptable à leur actif. Cette action a eu lieu à Darou dans le cercle de Kénièba. Ils sont présentement à la disposition de la Gendarmerie pour besoin d’enquête et d’autres dispositions utiles. L’information est des Forces armées maliennes (Famas) comme rapportée par Burkina 24.

Gabon : Lutte contre Covid-19- Libreville maintient le cap sur la vigilance

Les acteurs du Copil, du Copivac, des représentants de la société civile, et l’équipe des urgences du Bureau pays de l’Organisation mondiale de la santé au Gabon ont du 29 au 30 septembre dernier, sous l’égide de l’Oms, posé les bases de l’élaboration du cadre de suivi et d’évaluation de la réponse à la Covid-19 au Gabon. Les acteurs de la lutte contre la Covid-19 durant l’atelier de renforcement des capacités nationales en matière de suivi et d’évaluation participatif et multisectoriel des activités de riposte à la Covid-19. Oms-Gabon. (Source : alibreville.com)

Centrafrique : Conseil de jeunesse- Une tension entre les membres

Suite à la décision de la présidente du Conseil national de la Jeunesse, sanctionnant certains de ses membres, un nouvel épisode de tension refait surface au sein de l’organisation. Le vendredi 30 septembre, plusieurs jeunes ont pris d’assaut la devanture du siège pour réclamer l’expulsion de la présidente. Le calme n’est revenu que quelques heures après l’intervention du ministre de la Jeunesse, lequel a aussitôt convié les parties à une réunion d’entente. (Source : abangui.com)