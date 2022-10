Afrique: Coup d'État au Burkina Faso - Calme précaire dans les rues de Ouagadougou

La situation politique reste donc encore assez incertaine ce dimanche 2 octobre au Burkina Faso, presque 48 heures après ce qui a été présenté comme le deuxième coup d'État en huit mois. Le pays a toujours à sa tête un nouvel homme fort, le capitaine Ibrahim Traoré qui a pris la parole hier, tout comme celui qu'il a démis de ses fonctions, le lieutenant colonel, Paul-Henri Damiba.

Ibrahim Traoré s'est exprimé dans les médias quand le président déchu de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a lui communiqué sur Facebook. Reste que les propos du capitaine Traoré entretiennent la confusion. Même s'ils coupent court aux rumeurs d'implication de la France. " La France n'a aucun intérêt à interférer dans nos affaires ", a-t-il dit chez nos confrères de France 24.

Le calme est encore précaire à Ouagadougou. Ce matin, des manifestants s'en sont pris une nouvelle fois à l'ambassade de France qui se trouve en centre-ville. D'après l'AFP, certains ont même tenté d'escalader le mur d'enceinte de la représentation diplomatique, et ils ont finalement été dispersés et repoussés. Un autre groupe a également pris pour cible le lycée français de Ouagadougou qui se trouve à quelques pâtés de maisons de l'ambassade, et tout près du grand marché de Ouagadougou.

Occupation des grands axes de la ville

Actuellement, des dizaines de personnes occupent certains axes de la ville pour marquer leur soutien aux forces du capitaine Ibrahim Traoré, le chef des nouveaux putschistes, on peut entendre aussi de temps en temps des vuvuzelas en soutien dans la ville. Avec la levée du couvre-feu et l'appel aussi hier soir des militaires à une veille patriotique, les manifestants se sont rassemblés un peu partout dans la capitale durant une bonne partie de la soirée, notamment au rond-point des Nations unies et autour de la base de l'armée de l'air.

Ils ont également dressé des barricades à travers la ville en prévision d'une éventuelle riposte nocturne, un hélicoptère survolait le ciel également pendant une bonne partie de la nuit.