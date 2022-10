Madagascar: Début du recensement des électeurs en vue de la refonte de la liste électorale

La Commission électorale nationale indépendante a commencé ce week-end le porte-à-porte auprès des ménages de toute l'île. Une opération qui va se poursuivre pendant trois mois. La refonte complète de la liste électorale doit avoir lieu tous les 10 ans. Une étape cruciale en vue des prochaines élections et notamment de la présidentielle de 2023, et ce d'autant plus que le fichier de la Ceni avait été remis en cause par différents partis politiques et simples citoyens lors des précédentes élections. Quelque 5 000 agents recenseurs ont été déployés dans le pays.

Gilets à l'effigie de la Ceni, tablettes en main, les agents recenseurs s'enfoncent dans les ruelles du quartier de Nanisana. " Bonjour Madame, vous êtes au courant de la campagne de recensement ? ", interroge l'un d'eux.

En quelques minutes, les noms d'Elia Ramahatsanta, mère au foyer, de son mari et de leur fille sont enregistrés dans la base de données de la Ceni. " On a juste eu besoin de notre carte d'identité et de notre carnet de fokontany (quartier, Ndlr). C'est important de s'inscrire pour exercer notre droit. On a déjà eu des problèmes pour pouvoir voter il y a quelques années parce que nos noms complets n'étaient pas bien inscrits."

Les citoyens malgaches d'au moins 18 ans peuvent aussi se déplacer directement dans les fokontany, les bureaux administratifs de quartier, pour s'inscrire. Le Ministère de la Justice a lancé il y a quelques semaines une procédure de délivrance de jugements supplétifs pour les citoyens qui ne disposent pas d'acte de naissance et de carte d'identité nationale, indispensable pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale.

La tâche de la Ceni pour obtenir une liste exhaustive, fiable, acceptée par tous est vaste. " Les normes internationales prévoient que le nombre d'électeurs doit représenter au moins la moitié de la population malgache. On envisage donc de faire le recensement d'au moins 13,5 millions habitants. Les citoyens doivent être conscients de l'importance de cette opération de recensement puisque s'ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale, ils ne pourront pas voter pour le candidat de leur choix ou formuler des recours s'ils estiment qu'il y a eu des anomalies lors de l'opération électorale ", explique Dama Arsène Andrianarisedo, président de cet organe en charge des élections.

Les partis politiques ou associations peuvent siéger en tant qu'observateurs au sein des commissions locales de recensement mises en place au niveau de chaque quartier, indique le décret relatif à la refonte totale des listes électorales.

"Cette opération a été mise en œuvre en observant une approche d'inclusivité et de transparence. Les partis politiques et les organisations de la société civile ont été conviés depuis le début à formuler des suggestions par rapport à leurs attentes. Il y a même eu des cadres de concertation qui ont été organisés à Antananarivo et dans les chefs-lieux de province. Dans un premier temps, on les informe des tenants et des aboutissants de la refonte et par la suite, nous leur demandons de formuler des suggestions pour améliorer le contenu de la refonte", poursuit le président de la Ceni.

Les membres de la Commission électorale avaient estimé le budget nécessaire à cette refonte complète de la liste électorale à environ 50 milliards d'ariary. À l'heure du démarrage de cette opération, elle dispose de la moitié. L'ensemble des opérations de cette refonte doit se poursuivre jusqu'au 10 juin 2023.