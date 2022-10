Angola: Le manque de techniciens parmi les causes de la faible production de café

Luanda — Le manque " flagrant " de personnel pour doter les caféiculteurs de nouvelles connaissances scientifiques et technologiques continue d'être l'une des principales raisons de la baisse constante de la production de café en Angola.

Selon le directeur général de l'Institut national du café (INCA), Vasco António, actuellement, cette institution ne compte que 14 chercheurs et sept techniciens supérieurs, âgés de plus de 48 ans, un nombre insuffisant pour répondre aux défis de ce sous-secteur agricole dans le pays.

Dans un entretien exclusif avec l'ANGOP, à propos de la Journée internationale du café, qui est célébrée ce samedi 1er octobre, le Vasco António a expliqué que la carence accentuée de techniciens était due à la "non-admission de nouveaux effectifs dans le secteur agricole, pendant de nombreuses années".

Pour cette raison, a-t-il poursuivi, les postes laissés vacants par les professionnels retraités et décédés ne sont pas pourvus, créant une pénurie d'effectifs "criante" dans la filière du café, un scénario que l'on peut observer dans presque tous les segments du secteur agricole et élevage.

Pour minimiser la pénurie de professionnels dans le domaine de la recherche, par exemple, la source a indiqué que l'institut avait besoin d'au moins 110 chercheurs, y compris les coordonnateurs et les stagiaires, ainsi que 82 techniciens supérieurs.

Compte tenu de ce scénario, Vasco António a évoqué la possibilité de nouvelles admissions, dans un avenir proche, en vue de réduire la pénurie de personnel.

Il a précisé que l'admission de nouveaux spécialistes servira, essentiellement, à répondre aux besoins réels des trois stations de recherche sur le café, installées dans les provinces d'Uíge, Cuanza Sul (Gabela) et Benguela (Ganda).

Avec ces techniciens, a-t-il ajouté, il sera possible d'approfondir et d'améliorer l'étude de la culture du café et de fournir des plantes à haut potentiel génétique productif, ainsi que d'améliorer la qualité du produit.

"Pour augmenter la production de café dans le pays, nous devons investir massivement dans la recherche et encourager les producteurs dotés de connaissances technologiques, à travers les brigades municipales du café, ainsi qu'encourager les nouvelles générations à pratiquer la caféiculture", a-t-il soutenu.

D'autre part, Vasco António, également agronome, a souligné la facilitation de l'accès au crédit bancaire pour les producteurs familiaux et la réhabilitation des routes d'accès aux exploitations agricoles comme d'autres aspects qui doivent être améliorés, afin d'augmenter la production.

Une production annuelle loin de satisfaire la demande du marché

En raison du manque de personnel et du "faible financement" des producteurs, la production moyenne est d'environ six mille tonnes/an, sur une superficie de 35 mille hectares, qui sont explorés par près de 16 mille producteurs, dont des membres de famille et des entrepreneurs.

Selon Vasco António, cette production résulte de la mauvaise récolte de 200 ou 300 kilos de café/hectare, en moyenne, une quantité qui est encore loin de répondre, principalement, à la demande du marché international.

Avec cette baisse, il a estimé qu'il était difficile de récupérer la troisième place de meilleur producteur mondial de café atteint par le pays en 1973, période au cours de laquelle il avait atteint environ 230 000 tonnes par an.

Face à cette situation, le spécialiste défend la nécessité de fournir aux producteurs des plants de qualité, qui leur permettent de récolter au moins une tonne par hectare, afin de mieux valoriser les surfaces cultivées, en plus de faciliter l'accès au financement et d'augmenter le nombre de techniciens.

Si on atteint cet objectif, a-t-il dit, le pays pourrait augmenter une production de 6 000 à 35 000 tonnes par an, une étape importante vers la récupération du potentiel de café de l'Angola et la reconquête des marchés perdus au fil des ans.

Pour la réussite de cet objectif, Vasco António a rappelé que l'INCA a déjà commencé à travailler sur la production massive de plants de café par voie végétative (clonage de plantes), pour augmenter progressivement les surfaces de production.

Selon lui, avec cette procédure, utilisée par de nombreux pays producteurs, les niveaux de production pourront augmenter de plus en plus, dépassant la récolte moyenne actuelle de café, qui est d'environ six mille tonnes/an.

À titre d'exemple, cette méthode permet aux usines de produire 25 kilogrammes de "Café Mabuba", l'équivalent de 3 000 kilogrammes de café commercial/vert, a indiqué la source.

La Journée internationale du café, qui a commencé à être célébrée le 1er octobre 2015, vise à reconnaître l'importance de ce produit dans la vie quotidienne des citoyens, ainsi qu'à soutenir les millions de caféiculteurs qui se consacrent à la culture de cet aromatique produit.

La date, célébrée par 74 États membres de l'Organisation internationale du café (OIC) et 26 associations du secteur du café à travers le monde, donne aux amateurs de café l'occasion de partager leur amour pour cette boisson.

Dans le monde, la culture du café emploie plus de 500 millions de personnes, tandis que le commerce de ce produit génère plus de 170 milliards de dollars, dépassé uniquement par le pétrole.

Selon les données statistiques, on estime que plus de deux milliards de tasses de café sont consommées par jour dans le monde, un fait qui met les pays au défi d'augmenter de plus en plus les niveaux de production pour satisfaire le marché.