Congo-Kinshasa: La Chine exhorte les groupes armés à l'Est de la RDC à immédiatement déposer les armes

La Chine exhorte les groupes armés à l'Est de la RDC à immédiatement déposer les armes, indique un communiqué publié ce dimanche 2 octobre de l'Ambassade de Chine en RDC.

" La Chine exprime son appui au gouvernement congolais et exhorte les groupes armés à l'Est de la RDC à immédiatement déposer les armes, à respecter les appels à la paix et à participer au dialogue politique et aux processus de désarment et de démobilisation ", note le communiqué.

Ce communiqué est rédigé à l'occasion de l'examen du dernier rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation en RDC.

L'ambassadeur Dai Bing, représentant permanent adjoint chinois auprès de l'ONU a condamné l'escalade de la violence dans l'est de la RDC et a mis l'accent sur le retour de la stabilité, une priorité absolue selon lui.

" Ce dernier temps, la situation à l'Est de la RDC est plongée dans l'instabilité. Les conflits violents se sont intensifiés, ce qui a fait de nombreuses victimes parmi les civils innocents et a gravement impacté la paix et la stabilité en RDC et dans toute la région. M. Dai a indiqué que des groupes armés tels que le M23 ont causé un grand nombre des victimes et des millions de personnes déplacées. La Chine soutient la RDC dans ses opérations militaires luttant contre les activités violentes, menées en collaboration avec la MONUSCO et des pays régionaux. Le maintien de la stabilité politique est la pierre angulaire du développement de la RDC ", a ajouté le communiqué.

M. Dai souhaite que la MONUSCO s'adapte à la situation et aux attentes du gouvernement congolais et de la population congolaise. La chine soutient la MONUSCO à renforcer ses échanges avec le gouvernement congolais afin d'effectuer son plan de transition de manière stable, ordonnée et responsable, conclut le communiqué.