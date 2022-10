Niger: Une mission de la Cédéao se penche sur le problème de la migration irrégulière

Une mission de haut niveau sur les questions de la migration irrégulière des jeunes des pays de la Cédéao en transit par le Niger s'est tenue à Niamey. Après des visites sur le terrain à Agadez, la mission des experts s'est réunie dans la capitale nigérienne pour tenter de cerner cette problématique de la migration des jeunes de la sous-région. Des recommandations ont été faites.

Le Niger est devenu depuis quelques années une zone de transit pour les jeunes des États de la Cédéao en partance pour l'Europe. En bravant le désert et la mer, beaucoup de candidats perdent la vie et nombre d'entre eux tombent dans les mains de trafiquants de personnes et sont vendus comme esclaves ou enrôlés dans des groupes jihadistes.

La question de la migration irrégulière par le Niger est préoccupante, selon les experts de la Cédéao réunis en table ronde à Niamey. Les experts, composés essentiellement des représentants des ministères des Affaires étrangères des pays membres de la Cédéao et des partenaires au développement, se sont dits préoccupés par les expulsions massives et de plus en plus fréquentes des citoyens de la Cédéao du Maghreb, notamment d'Algérie vers le territoire nigérien.

Pour une bonne gouvernance migratoire

À l'unanimité, ils ont également décrié le manque de concertation dans la gestion du retour des citoyens de la Cédéao en migration au Maghreb.

Dans leurs recommandations, les experts invitent le gouvernement à favoriser un environnement législatif favorable à une bonne gouvernance migratoire. Aux experts au développement, les experts demandent entre autres un soutien des initiatives en vue d'une migration à visage humain. La table ronde de Niamey recommande également à la Cédéao d'accompagner les États membres dans le processus d'une gestion concertée de la migration avec les pays maghrébins.