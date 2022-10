Afrique de l'Ouest: Fin 8e Journées du cacao et du chocolat (Jncc)- Les orientations et engagements du gouvernement

La 8e édition des journées nationales du cacao et du chocolat (Jncc2022), s'est achevée le dimanche 2 octobre 2022 à Abidjan- Cocody, par une cérémonie de clôture présidée par le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba, représentant le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani.

Mais avant, M. Konan Kouassi, le président adjoint du comité d’organisation, le succès était au rendez-vous cette édition a tenu toutes ses promesses. « Au terme de cette édition, nous devons retenir, après les différents panels, qu’il faut accroître l’offre des productions à base de cacao, multiplier la production augmenter la consommation de cacao, créer une synergie entre les différents acteurs de la filière en vue de promouvoir le cacao ivoirien », a-t-il déclaré. Pour M. Yves Koné Brahima, Dg du Conseil Café-cacao, Yves Koné a révélé que dans la chaîne de valeur, 72% des parts de marché se trouvent dans la chocolaterie et qu’il y a des opportunités à exploiter. « Il y a des intelligences et des pôles d’excellence qui peuvent nous permettre de transformer nos produits », a-t-il ajouté. Et de poursuivre : « Le gouvernement ivoirien nous a demandé de transformer au maximum nos matières premières agricoles ». Le directeur général du Ccc, a, en outre promis un mécanisme de soutien aux producteurs qui doivent, par ailleurs, jouir des fruits de la transformation du cacao.

A nom du ministre Kobenan Adjoumani Kouassi empêché, le ministre Souleymane Diarrasouba, a exprimé sa gratitude au Vice-président, Tiémoko Meyilet Koné qui a présidé les Jncc 2022 et a félicité son collègue de l’Agriculture. Il a remercié le Conseil du café-cacao à travers son directeur général, Yves Brahima Koné, pour la bonne organisation des Jncc 2022, « véritable tribune qui favorise la communion entre les différents acteurs du secteur ». Il a rappelé que la mise en œuvre du pilier 1 du plan national de développement 2021-2025, consacré à la transformation des modes de production et de consommation, vise à induire des changements qui impacteront significativement le taux de transformation local de nos matières premières agricole, créant ainsi plus de valeur ajoutée et des emplois durable.

« La Côte d’Ivoire s’est dotée d’un bras opérationnel d’appui au secteur privé pour promouvoir partout dans le monde ‘le made in cote d’Ivoire’. Ainsi l’agence Côte d’Ivoire export, créée par le chef de l’Etat sera votre partenaire pour vous aider à vendre vos produits sur tous les marchés », a-t-il affirmé, en faveur des entreprises opérant dans le secteur de l’agro- transformation. Il a par ailleurs souhaité que les jeunes artisans et entrepreneurs soient encouragés à grandir professionnellement et structurellement. Ce, à travers des appuis techniques et financiers. Il n’a pas omis de souligner que la vision du président du chef de l’Etat ivoirien est de réduire le taux de pauvreté en dessous des 20% et la création de 8 millions d’emplois supplémentaire pour les jeunes ivoiriens à l’horizon 2030. Notons qu’une soixantaine d’exposants qui œuvrent dans la transformation des produits dérivés du cacao ont présenté leurs créations au nombreux public qui a effectué le déplacement à l’Heden Golf hôtel d’Abidjan depuis le vendredi 30 septembre 2022. Cette édition avait pour thème : « La transformation locale : opportunité pour les artisans chocolatiers ».