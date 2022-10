Congo-Kinshasa: Kwilu - Interdiction des actes de xénophobie à Masimanimba

L'administrateur du territoire de Masimanimba (Kwilu), Jean-Bosco Mukibidi a interdit, samedi 1er octobre, à ses administrés des actes xénophobie.

Cette autorité politico-administrative a lancé cette interdiction au lendemain des menaces de la population contre trois jeunes à faciès nilotique dans son entité.

Jean-Bosco Mukibidi a expliqué que ces gens, ne sachant s'exprimer en langue du terroir (kikongo et kimbala), ont été pris comme des infiltrés à cause de leur morphologie.

" Ils ne savaient pas parler les langues d'ici, Kikongo et les autres langues maternelles. Comme ils étaient venus chercher les boucs à acheter, les jeunes gens d'ici les ont trouvés un peu sales là, ils ont dit que non ce sont des rebelles [NDLR : rwandais]. Ils ont crié oh venez, voici les infiltrés, des rebelles, comme l'autre l'avait des locks et puis la morphologie ", a-t-il explique.

L'AT de Masimanimba a également signale que ces jeunes suspectés ont eu la vie sauve grâce a l'intervention de la police.

Jean Bosco Mukubidi a par ailleurs appelé sa population à la vigilance et à ne pas s'attaquer aux gens à cause de leur apparence physique.

" On a demandé la vigilance à toute la population, on ne peut pas agresser quelqu'un à cause de sa morphologie. S'il y a un suspect, informez les services compétents ", a-t-il poursuivi.

Ces jeunes gens gardés à la police ont été relâchés, samedi, après l'arrivée de leurs parents ayant amené depuis Kinshasa, leurs actes de naissance prouvant qu'ils sont bel et bien de Congolais.