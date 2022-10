Afrique: CHAN TotalEnergies 2022 - Les résultats complets du tirage au sort

Le tirage au sort qui s'est déroulé ce samedi soir à Alger a permis de dévoiler la composition des groupes du Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies Algérie 2022.

Logée dans le groupe A, l'Algérie hôte partage l'affiche avec la Libye vainqueur du CHAN en 2014, ainsi que l'Ethiopie et le Mozambique.

Dans le groupe B, les doubles champions de la RD Congo sont rejoints par l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le groupe C comprend le Maroc tenant du titre, le Soudan, Madagascar et le Ghana.

Composés chacun de trois équipes, les groupes D et E mettent en scène respectivement le Mali, l'Angola, la Mauritanie et de l'autre le Cameroun, le Congo et le Niger.

Le Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies aura lieu du 13 janvier au 04 février 2023 en Algérie.