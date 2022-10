Algérie: UNPA - Appel à la promotion des cultures stratégiques dans les zones sahariennes

Biskra — Le secrétaire général (SG) de l'union nationale des paysans algériens (UNPA), Abdelatif Dilmi , a appelé samedi à Biskra lors d'un regroupement régional des wilayas du Sud-Est du pays dans le cadre des préparatifs de la campagne labours-semailles de la saison agricole 2022-2023 à Biskra, qui a coïncidé avec la célébration de la Journée nationale de la vulgarisation agricole (1er octobre), à "intensifier les efforts de mise à niveau des cultures stratégiques dans les zones sahariennes pour assurer la sécurité alimentaire".

Lors d'une allocution prononcée à la salle de conférences du centre de recherche scientifique et technique des régions arides (CRSTRA) de Biskra en présence des représentants de l'UNPA de cette wilaya, des cadres des directions des services agricoles (DSA) et des directeurs de plusieurs entreprises liées au secteur agricole, le SG de l'UNPA a souligné que "la réalisation de l'autosuffisance alimentaire est la responsabilité de tous".

Et d'ajouter: "permettre à l'agriculteur, en particulier dans le Sud et aux régions sahariennes d'exploiter les capacités productives, notamment celle des terres fertiles, nécessite la contribution effective de tous les organismes publics, les dispositifs de soutien financier et technique ainsi que les cadres et ingénieurs".

M. Dilmi a appelé tous les acteurs du secteur agricole à se mobiliser autour de l'effort national pour renforcer l'autosuffisance et augmenter les capacités de production en déployant davantage d'efforts, en plus du travail de la tutelle pour stimuler et promouvoir l'investissement agricole dans les régions du Sud du pays.

Ce regroupement régional des wilayas du Sud-est du pays, supervisé par le secrétaire général (SG) de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA) et le wali de Biskra, Lakhdar Sedas, s'est déroulée en présence des secrétaires des unions communales et de wilayas de l'UNPA des wilayas d'Illizi, d'El Oued, El M'ghair, d'Ouled Djellal, de Touggourt et de Biskra.