Angola: Le football pour amputés demande l'approbation de l'IPC

Istanbul — Les incertitudes de la discipline de football pour les amputés, dont la Coupe du monde, la 16e, se déroule dans la ville turque d'Istanbul, seront intégrées au programme des Jeux paralympiques persistent.

L'adaptation du football conventionnel, développé dans les années 1980 aux États-Unis d'Amérique, permettant aux personnes amputées ou malformées des membres de jouer avec succès fera, une nouvelle fois, l'objet d'une évaluation dans cette Coupe du monde.

Istanbul réunit les hauts dirigeants des Fédérations Nationales et Internationales et les sujets sur le classement médico-sportif et le danger éventuel que peut représenter la béquille pour le pratiquant mériteront la priorité.

Les membres du Comité international paralympique (CIP), l'instance qui chapeaute le sport adapté dans le monde, défendent l'idée de danger en cas d'endommagement de la béquille pendant le jeu, mais l'expérience compétitive a prouvé exactement le contraire.

Au fil des années, des études ont été menées et il a été prouvé que la béquille n'est pas dangereuse, mais il est toujours possible de recouvrir cet instrument d'un matériau souple, gage d'une plus grande sécurité.

Ce sera avec ces allégations et d'autres que les entités de ce type de sport tenteront de convaincre l'IPC de reconsidérer et d'ouvrir des portes pour une intégration du football pour amputés dans les discipline sous leur tutelle, initialement à titre expérimental.

N'étant pas pour les Jeux paralympiques français (Paris'2024), la perspective est qu'une telle intégration ait lieu dans les épreuves de 2028, à Los Angeles (USA), ou à Brisbane (Australie), en 2032, à un moment où le mouvement et le nombre de praticiens augmente dans le monde entier.

En Angola, cette discipline a émergé en 1997, dans la province de Moxico, avec l'impulsion de l'actuel entraîneur national, Augusto Baptista Cheto.

L'initiative est née en tant qu'employé du Centre de réadaptation physique, alors sous la direction d'anciens combattants victimes de mines au Vietnam. A l'époque, il a rassemblé plus d'une vingtaine d'intéressés pour démarrer le projet qui est aujourd'hui devenu un géant.

Depuis lors, le développement et l'adhésion sont en vue, car il est déjà pratiqué dans presque toutes les 18 provinces du pays, à l'exception de Cunene, Zaire, Huíla et Cuanza Sul, avec plus de 600 praticiens.

L'Angola a participé pour la première fois à un championnat du monde, en 2010, disputé en Argentine, où il a occupé la neuvième position, sur 17 concurrents.

Le pays est déjà devenu une référence africaine et mondiale tant en matière de sport que de leadership.

Lors de sa deuxième participation à un événement mondial, Mexico'2014, l'équipe nationale a été couronnée deuxième et lors de la troisième, également au Mexique, le titre a été inévitable, dépassant les pays d'Europe et d'Amérique avec plus de temps et de meilleures conditions d'entraînement.

Dans cette compétition, l'Angolais Celestino Elias a été considéré comme l'athlète le plus précieux (MVP), répétant l'exploit au Championnat d'Afrique l'année suivante.

En Afrique, l'Angola s'est également imposé, ayant remporté le Championnat d'Afrique en 2018, une compétition organisée dans la province angolaise de Benguela.

En termes de leadership, l'Angolais Celeste Tchiama a été élu premier vice-président de la Fédération internationale (WAFF), tandis que Leonel da Rocha Pinto est le président de la Fédération africaine (FAAF), avec António da Luz comme trésorier.

Le football avec béquilles est pratiqué par sept athlètes par équipe, tous amputés d'un des membres inférieurs. Avec des remplacements illimités, les gardiens sont les seuls à manquer d'un des membres supérieurs.

Le match dure 50 minutes en deux périodes de 25 chacune et est jugé par deux arbitres, sur un terrain aux dimensions minimales de 60 mètres de long et 38 mètres de large.

La béquille ne peut pas toucher intentionnellement le ballon. Si c'est le cas, cela sera considéré comme un mauvais mouvement.