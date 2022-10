Ile Maurice: Les plus grands magiciens du monde s'invitent au Caudan ARTs Centre

Petits et grands, retenez votre souffle. Le premier Festival de Magie de l'Océan Indien s'installe au Caudan Arts Centre à partir du 9 novembre et ce, jusqu'au 12.

Voilà bien un art qui fait rêver petits et grands. Le Caudan Arts Centre à Port-Louis vous invite durant 15 jours à rêver les yeux grands ouverts grâce au premier Festival de Magie de l'Océan Indien baptisé Misdirection. Cet événement vous fera découvrir le talent de huit magiciens, qui figurent parmi les meilleurs au monde.

Ces magiciens viennent des quatre coins du globe, soit de la France, de la Tunisie, de la Belgique et de l'Italie. Ils sont Hugues Protat de France, primé en juillet dernier lors des championnats du monde de magie au Québec ; Yannis Why de la Tunisie, jeune espoir, qui a été sélectionné pour les championnats d'Europe après avoir revisité Les Mille et une nuit à la mode rock n'roll ; Maxime Minerbe, spécialiste mondial du Quick Change, champion de France 2012 ; Edmond, qui vient de Belgique, connu pour être l'artiste qui a passé le plus grand nombre de fois, avec le même numéro de magie, dans l'émission Le plus grand cabaret du monde, Triton, qui est le nouveau médaillé de bronze du championnats du monde de magie, qui s'est tenu au Québec, l'italien Oscar Baraldi, qui a été récompensé de nombreuses fois lors de concours internationaux, Pathy Bad, directeur de l'équipe de France de magie et Beryl, Franco-mauricienne, élue vice-championne de France de magie en 2016.

Tout ce beau monde fera montre de son savoir-faire exceptionnel en magie de la scène et celle de close-up. Cinq représentations du Grand Gala International de Magie sont prévues les 9 et 10 novembre à 19 heures, le 11 novembre à 20h30 et le 12 novembre à 14 heures et 20h30. La magie de close-up, qui consiste à montrer de très près des tours de magie, aussi appelée la magie rapprochée, sera également au rendez-vous avec un Unique Gala de Magie de Close-up, qui se tiendra le 12 novembre à 17 heures.

En sus des spectacles dédiés à tous publics, des conférences, ainsi que des Masterclasses seront également proposées par ces champions de magie. Ainsi, deux séances de conférence interactive de développement personnel, axées sur la thématique "Oser performer pour réussir, la créativité au service de l'enrichissement", se tiendront le 11 novembre à 17h30 et le samedi 12 novembre à 10h30. Cette conférence verra, outre le témoignage des artistes maîtres-magiciens, la participation de spécialistes de coaching mental et physique et d'une psychothérapeute, qui livreront les méthodes pratiques pour oser utiliser son pouvoir créatif, afin de s'enrichir.

Les petits n'ont pas été oubliés car trois Masterclasses de magie leur seront dédiées. Le but est de leur présenter la magie et leur donner les outils nécessaires pour devenir des champions. Ces classes sont prévues les 20, 26 et 27 novembre entre 10 et 16 heures.