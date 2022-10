Algérie: Affaires religieuses - Renforcement du référent national

Alger — Le gouvernement œuvre au renforcement du référent religieux national à travers le parachèvement de la mise en œuvre de la stratégie nationale relative aux activités religieuses, le développement d'un discours religieux modéré et la promotion d'une culture religieuse authentique, indique sa Déclaration de politique générale, qui sera présentée lundi à l'Assemblée populaire nationale (APN).

Au titre du parachèvement de la mise en œuvre de la stratégie nationale relative aux activités religieuses, le document cite la mise en place de l'Office national des wakfs et de la zakat et le renforcement du réseau national des mosquées, notamment par l'ouverture de 172 mosquées et la création des entités intégrées de Djamâa El-Djazaïr, à savoir l'école supérieure "Dar El Cor'an", le musée, le centre de recherche, la bibliothèque et le centre culturel islamique.

En matière de développement d'un discours religieux modéré et de la promotion d'une culture religieuse authentique, le gouvernement s'est attelé à l'édition et la distribution des recueils du Saint-Coran (164.000 exemplaires et 110.000 juz'e), l'extension du réseau national du Centre culturel islamique, à travers l'ouverture de 2 annexes, portant le nombre à 49 au niveau national, en plus de l'ouverture de 2 antennes dans 2 wilayas.

Le document mentionne, en outre, la création de l'Institut national de la formation spécialisée des corps spécifiques de l'administration des affaires religieuses et des wakfs à Laghouat, la finalisation de l'étude de réalisation de l'Institut islamique algérien d'Agadez au Niger, la création de la "Maqraa" électronique algérienne (http://maqraa.dz) et l'élaboration d'un cahier des charges de construction des écoles coraniques et leur ouverture (le nombre d'adhérents aux écoles coraniques s'élève à 902.340).