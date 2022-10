Ile Maurice: Promesse renouvelée à nos lecteurs

L a forme et le fond. "L'express-dimanche" s'offre un relooking mais entend demeurer une presse hebdomadaire de réflexion et d'engagement, au service de ses lecteurs et des combats majeurs du pays.

On est né, il y a bientôt 60 ans, avec une promesse faite à nos lecteurs : rester libre et indépendant, libre dans nos choix éditoriaux.

Inscrite dans nos gènes, cette liberté est ce qu'il y a de plus fondamental pour les journalistes et les lecteurs. On l'a quelques fois constaté dans le passé : quand votre lectorat voit une dérive, un dévergondage, une partisanerie, il tique, puis au bout d'un certain temps, il vous lâche pour chercher un autre espace de liberté. Bien sûr, un journal libre a une ligne éditoriale, des causes parmi de nombreuses autres à défendre, des choix, subjectifs, mais honnêtes par rapport aux faits, à proposer. Au fil de notre histoire et de nos pages, les prises de position de "l'express" - en faveur du mauricianisme, d'un développement intégral et intégré qui soit durable, d'un sens avisé des enjeux écologiques et d'une gouvernance débarrassée du népotisme et du copinage - sont bien connues et acceptées par beaucoup. Le généreux feedback des citoyens-lecteurs que nous recevons en temps réel nous oblige à persister dans la même voie journalistique.

Et alors que nous préparons notre entrée dans le club du troisième âge, nous nous réjouissons de pouvoir faire confiance à une équipe de jeunes et moins jeunes journalistes, passionnés (dont la moyenne d'âge ne dépasse pas les 40 ans), afin de maintenir notre position comme un groupe de presse indépendant qui lutte, au jour le jour, en faveur de la pluralité des opinions, de la diversité des angles de traitement de l'information, du débat éclairé des idées. Ce qui ne plaît guère, bien évidemment, à ceux qui souhaitent tout voir et imposer avec les mêmes lunettes et dans le même moule. Au fil des ans, nous sommes devenus, malgré nous, les adversaires idéologiques des partis politiques ou organisations/groupuscules qui veulent évidemment voir leur point de vue dominer celui des autres, sans partage.

Nos combats n'ont pas changé parce que le pays a beaucoup fait du surplace, grandement à cause d'un non-renouvellement des élites, surtout politiques.

Nous avons encore du chemin à faire pour un toilettage de la Constitution (afin de nous débarrasser du Best Loser System par exemple), pour la rénovation de la République afin de décentraliser les pouvoirs du Premier ministre-Roi, pour le renforcement des libertés publiques (la libéralisation complète des ondes), le redécollage économique, la modernisation de la société, l'émancipation des femmes (au sein de la rédaction elles sont désormais en majorité et solidement aux commandes), l'écoute des jeunes, le combat contre les drogues dures et artificielles, contre la fraude et la corruption, l'insalubrité publique. Bref : le progrès.

"L'express dimanche", avec ses nouvelles rubriques, va davantage illustrer ce que doit être un journalisme qui forge sa ligne éditoriale dans le creuset humain de la rédaction - et "non à la flamme d'un quelconque puissant", comme l'affirmait Jean-Jacques ServanSchreiber. Nous allons donc, chaque dimanche, veiller à la préservation de notre entière indépendance financière, politique et morale.