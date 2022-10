Ile Maurice: Port-Louis - Un bébé de 13 jours et sa mère dorment dans un bâtiment délabré

C'est à la suite d'une plainte qu'une équipe du Field Intelligence Office de la Metro South, accompagnée des hommes de l'équipeTornado,se sont rendus à la rue St Bartholomew's, à Port-Louis. Ce qu'ils cherchaient dans un bâtiment à l'abandon : une femme et son bébé de 13 jours, qui y avaient élu domicile... La mère âgée de 35 ans et l'enfant étaient cependant absents au moment de la descente et ont été retrouvés plus loin, au Jardin de la Compagnie. La Brigade pour la protection de la famille a ouvert une enquête.

Le petit dormait sur un matelas de fortune placé dans un berceau, une bouilloire était posée à côté ainsi qu'une plaque à gaz et quelques ustensiles de cuisine.La mère a expliqué qu'elle a accouché le 17 septembre à l'hôpital Dr A.G Jeetoo et qu'elle n'avait eu d'autre choix que d'emménager là, avec son bébé et son concubin âgé de 22 ans. La famille n'a nulle part où aller et l'enfant n'a pas encore été déclaré à l'état civil.

"CDU inn pran li inn alé, dimounn in fer fos plint, li vré ki plas pa bon pou enn ti baba, mé nou péna moyen", explique la grand-mère du petit. "Nou ti déza fer démars enn lakaz NHDC, mais la nou péna kas pour al pran enn lakaz" ajoute le père du nouveau-né, qui cumule les boulots ici et là pour subvenir aux besoins du bébé.

La mère et l'enfant ont été transportés à l'hôpital où ils ont été examinés.Ils ont ensuite été placés en observation. La Child Development Unit ainsi que la FamilyWelfare and Protection Unit ont été alertées. Le bébé sera enlevé de la garde des parents et placé dans un centre jusqu'à ce que ces derniers puissent trouver un endroit approprié pour l'accueillir.