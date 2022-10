Algérie: Décès du moudjahid Said Djaalal

Alger — Le moudjahid et ancien officier de l'Armée de libération nationale (ALN), Said Djaalal est décédé à l'âge de 85 ans, a-t-on appris, samedi, auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Né le 10 mars 1937 à Djamoura (Biskra), le défunt a rejoint la guerre de libération en 1956 à la Wilaya VI historique, où il a participé au sein des rangs de l'ALN à plusieurs batailles, dont la bataille historique du mont "Ahmar Khedou", dirigée par le colonel Si el Haouas, et la bataille de la région de "Kabel".

Le défunt a excellé dans toutes les opérations auxquelles il a participé, ce qui lui a valu une promotion au grade d'officier de l'ALN.

Au lendemain du recouvrement de la souveraineté nationale, le regretté continuera à servir avec abnégation sa patrie.

En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, présente à la famille du défunt ainsi qu'à ses compagnons d'armes ses sincères condoléances et expressions de compassion, qualifiant le regretté de "moudjahid symbole des batailles de libération et d'édification".