Ile Maurice: Goodlands - Tué par son fils parce qu'il ne voulait pas lui donner de l'argent pour se droguer

Karan Khaytoo , 29 ans, a été arrêté, vendredi, par le sergent Arnasala et ses hommes, les limiers de la CID de Goodlands sous la supervision du Detective Inspector Bhunjun, lors d'une opération placée sous la supervision du DASP Buchoo, après le décès de son père, le même jour. Le jeune homme, accro à la drogue, aurait agressé son père, il y a plus de dix jours, après une bagarre. Une dispute aurait éclaté entre père et fils, car Karan Khaytoo aurait réclamé de l'argent à son père pour s'acheter de la drogue.

Ce n'est pas la première fois que le fils se serait disputé avec Somduth Khaytoo (ci-contre), âgé de 52 ans, à ce sujet. Il leur arriverait même d'en venir aux mains. Mais le vendredi 14 septembre, les coups qu'il aurait infligés à son père étaient particulièrement violents. La victime, ne voulant pas causer plus d'ennuis à son fils, ne voulait se rendre ni à la police, ni à l'hôpital. Somduth Khaytoo a souffert en silence pendant trois jours mais n'y tenant plus, il s'est finalement fait accompagner à l'hôpital SSRN, où il a été admis aux soins intensifs. Il présentait de graves blessures au visage, à la tête ainsi que sur plusieurs parties du corps.

Furieux, l'autre fils de la victime a alors décidé de se rendre à la police de Goodlands pour dénoncer son frère. Malgré la gravité de son état, les proches de Somduth gardaient espoir qu'il se rétablirait. Mais vendredi, ils ont reçu l'appel fatidique de l'hôpital... Une autopsie a attribué son décès à une hémorragie intracérébrale.

Karan Kahytoo a été arrêté en début de soirée et il est passé aux aveux. Il a comparu à la Bail and Remand court, hier matin, et a été reconduit en cellule, la police ayant objecté à sa remise en liberté sous caution.