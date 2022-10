Soudan: Ministère Fédéral de Santé lance des véhicules de santé reproductive

Khartoum — Le Ministère Fédéral de la Santé a inauguré aujourd'hui 21 véhicules à quatre roues motrices pour le centre et les Etats fournis par le Fonds des Nations Unies pour la Population sous le slogan "ensemble pour accélérer le pas à sauver la vie d'une mère et d'un enfant", en présence du représentant du fonds, des directeurs d'un certain nombre de départements et des responsables de la santé reproductive dans les Etats.

S'adressant à la cérémonie de lancement, le Ministre de la Santé, Dr. Haitham Mohamed Ibrahim, a loué le soutien fourni par le fonds, disant que le travail dans le domaine de la santé est un grand honneur, et quand il s'agit des mères, il devient de plus en plus honorable.

Il a indiqué que la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile nécessite des efforts concertés de plusieurs parties autres que le Ministère de la Santé, soulignant le rôle croissant du Fonds des Nations Unies pour la Population pour le soutien logistique et anticipant plus d'interventions.

Dr. Haitham a souligné que la santé maternelle vient à la tête des agendas dans le programme de provision de services.

Pour sa part, le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, Dr. Mohamed Sayed Ahmed, a affirmé que le soutien se poursuivra, indiquant que le Soudan est l'un des pays ayant des taux élevés de mortalité maternelle et infantile et que leur santé est une priorité dans l'attention du Fonds pour atteindre les standards mondiaux et aider à réduire les décès.