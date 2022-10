Nigeria: Ligue 1 - Lille - Les regrets d'Adam Ounas contre Lorient

En supériorité numérique pendant trente minutes contre le FC Lorient ce dimanche, Lille n'a pas su en profiter. Pire, les Dogues ont été battus 2-1 par une vaillante équipe des Merlus.

Impliqué sur le but qui a permis à Lille de réduire d'égaliser, Adam Ounas a déploré le manque d'efficacité de son équipe.

" On a bien commencé même s'ils ont marqué. Après, on se devait de revenir au score le plus rapidement possible pour pouvoir gagner, on n'a pas réussi, pourtant on a eu des occasions. Ça a été de notre faute, devant, on n'a pas su concrétiser, mais on va travailler pour (... ) concrétiser les occasions qu'on a parce que ça nous fait défaut aujourd'hui ", a pointé du doigt l'Algérien au micro de Prime Vidéo.