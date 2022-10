Ile Maurice: Médine Maiden Cup - Gr 1 - WFA - Twist Of fate se rachète

Le coursier de l'écurie Vincent Allet, troisième derrière Alshibaa dans le Maiden 2021, tient sa Maiden Cup un an après. Au terme d'une belle monte de Rye Joorawon, le fils de Master Of My Fate a placé une belle accélération le long de la lice pour dominer assez aisément The Gatekeeper et remporter la plus grande course du calendrier, ce dimanche 2 octobre. La troisième place est allée à Consul Of War. Million Dollar Man a, lui, pris la quatrième place. Quant à Alshibaa, il a terminé avant-dernier loin du vainqueur. Troisième dans la July Handicap derrière deux "horses of the year", Twist Of Fate avait largement l'étoffe pour remporter le Maiden et il l'a fait.

Les mérites de cette réussite reviennent en grande partie à Rye Joorawon, auteur d'une bonne monte pleine de sang-froid. Sa monture s'était retrouvée en dernière position durant la course mais il n'a nullement paniqué et a attendu patiemment la ligne droite pour la lancer. La suite, on la connaît. Grace à ce succès avec Twist Of fate, Rye joorawon a signé une quatrième victoire dans le Maiden.

L'entraîneur Vincent Allet a de quoi être satisfait de son parcours dans la Maiden Cup. Grace à la belle réussite de Twist Of Fate, il a signé un deuxième succès dans cette course. Et dire qu'il n'a pas eu beaucoup de partants.

La victoire de Twist Of Fate est également une juste récompense pour le propriétaire Vimal Damry qui a beaucoup investi dans l'achat de chevaux. La course du Maiden aura tenu toutes ses promesses et le public présent en grand nombre ce dimanche 2 octobre au Champ de Mars en redemande.