Afrique de l'Ouest: Coopération ivoiro-burkinabè - Un salon de quatre jours pour rapprocher les hommes d'affaires des deux pays

Les hommes d'affaires de la Côte d'Ivoire et du Burkina-Faso se retrouveront sur les bords de la lagune Ebrié du 22 au 25 novembre prochain. Ce, dans le cadre de la première édition du salon des 96 H des hommes d'affaires entrepreneurs du Burkina Faso et de Côte d'Ivoire.

En effet, cette première édition a été lancée le jeudi 22 septembre 2022 à Abidjan. Selon l'initiateur, le président du groupe Exodos, Sawadogo Jean-Pierre, le salon ambitionne d'offrir aux hommes d'affaires du Burkina Faso et ceux de la Côte d'Ivoire, un cadre idéal d'échanges professionnels sur la problématique de l'entrepreneuriat entre les entrepreneurs, les investisseurs et les institutions financières ivoiro-burkinabè en vue de consolider le tissu économique et social des deux pays.

D'où le thème : " Quelles opportunités d'entrepreneuriat de business et de partenariat pour les hommes d'affaires du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire dans le contexte sécuritaire et sociopolitique : défis et perspectives ". " Notre objectif est de renforcer les capacités opérationnelles des entreprises des deux pays, élucider les défis et perspectives en vue de faire du lobbying auprès des États et créer un cadre de partenariat de financement des Pme et Pmi ", a-t-il affirmé.

Tout en indiquant que 300 participants sont attendus au salon pour prendre part à des rencontres B to B, à une foire commerciale, à des panels animés par des experts de haut niveau et à un gala baptisé "la nuit des investisseurs." La marraine de cette première édition, Solange Ouédraogo, le 2è adjoint au maire de Marcory, Mamadou Traoré et Salimata Barro, chargée des affaires économiques à l'ambassade du Burkina, ont-ils salué l'initiative du groupe Exodos.