Afrique de l'Ouest: Attaques gratuites du Premier ministre malien contre la Côte d'Ivoire - Un discours ridicule et inacceptable à la tribune de l'ONU

On les savait putschistes, populistes et manipulateurs. Mais, depuis samedi, ils dévoilent une autre facette de leur visage, tout aussi, inquiétante. Oui, les militaires, qui ont pris le pouvoir par la force des armes au Mali, deviennent déraisonnables !

Ce 24 septembre-là, à la tribune des Nations unies, à l'occasion de la 77ème session ordinaire de son Assemblée générale, l'émissaire d'Assimi Goïta, le Premier ministre malien par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga s'est fendu d'un discours surréaliste, ridicule et inacceptable, dans lequel il s'attaque à tout le monde, et surtout s'acharne sur le président de la République Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire.

Même si la dissertation faite, avec une bonne dose de mauvaise foi, par Abdoulaye Maïga sur la question du " 3ème mandat ", ne cadre pas du tout avec le contexte ivoirien - qui n'a rien à voir avec un tripatouillage de constitution comme on en voit dans d'autres pays du continent- c'est la condescendance avec laquelle il s'adresse au chef de l'Etat - de loin son aîné- qui choque l'entendement et le bon sens. Cette façon désinvolte d'injurier plus âgé que soi achève de convaincre que le Mali est, actuellement, dirigé par des voyous.

Et le mot n'est peut-être pas assez fort pour qualifier ces arrivistes. Mais au fait, qu'a fait Alassane Ouattara au point d'être ainsi indexé par le colonel Maïga ? C'est simple, son crime : avoir rappelé, lors de son intervention à cette même tribune, à cette junte illégitime qu'elle ferait mieux de se concentrer sur la lutte contre le terrorisme - raison avancée pour justifier son coup d'Etat - que de créer des crises superfétatoires en prenant en otage 46 soldats ivoiriens.

Une vérité claire qui a suscité une poussée d'urticaire chez la junte - qui a sans doute beaucoup de choses à se reprocher - au point de se donner tristement en spectacle avec cette sortie déshonorante. A la fois pour le Colonel Assimi Goïta et de son mandant. Des agissements qui achèvent de convaincre que les autorités de la transition malienne ont tout simplement perdu la face.

Incapables d'affronter, à plus forte raison de vaincre les combattants djihadistes, qui gagnent de plus en plus du terrain au Mali, ils cherchent à masquer leur défaillance, en ouvrant des fronts inutiles contre l'occident, notamment la France, la CEDEAO et la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le tout, sur fond d'un mauvais populisme et d'une rhétorique souverainiste à deux balles. Rien que du saupoudrage !

D'ailleurs, disons-le tout net, la lutte pour la souveraineté du Mali, dont la junte se prévaut en ce moment, commence avant tout par la reconquête de 1,24 million de km2 de terre qui forment le Mali, dont une importante partie est aux mains des groupes terroristes.

En s'attaquant outrageusement au président Ouattara, qui pourtant s'est battu pour la levée des sanctions internationales contre le Mali, la junte fait preuve d'une ingratitude sans nom. Pis, elle confirme, sans ambages, que le Mali est conduit par des irresponsables, qui pensent refaire le monde en donnant dans l'invective.

Visiblement, les autorités maliennes jouent avec le feu. Comment faire preuve d'autant d'aveuglement quand on sait que la Côte d'Ivoire et le Mali sont deux pays voisins, et que le Mali reste dépendant de la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines dont celui de la fourniture en électricité ? Pensent-elles, un seul instant, aux millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire et qui ont besoin d'un climat de quiétude pour poursuivre leurs activités ? Que Dieu sauve le pays de Soundjata Keita qui, aujourd'hui, nage en plein cauchemar avec Assimi Goïta et consorts.