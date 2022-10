Ile Maurice: Cyclisme - 490 kilomètres à parcourir en six étapes

Le 41e Tour de Maurice se tiendra du mardi 18 au samedi 22 octobre 2022. Au niveau du parcours, il n'y aura pas de grands changements par rapport à l'année dernière, indique Jean-Claude Chelin, directeur de l'organisation. La participation étrangère sera conséquente, notamment celle venant de La Réunion. Environ 80 coureurs sont attendus.

Le parcours de ce Tour 2022 sera long de 490 kilomètres au total, révèle Jean-Claude Chelin. Il débutera avec une étape dans le nord le mardi 18 octobre. Le lendemain, la deuxième étape partira de Curepipe pour se terminer à Cote d'Or après un passage par l'est. Le jeudi 20, deux étapes seront au menu, soit un contre-la-montre individuel le matin dans l'ouest et une étape de transition entre l'ouest et le sud dans l'après-midi. L'étape reine aura lieu le vendredi 21 avec l'ascension des cols les plus durs de l'île. Le rideau tombera avec le traditionnel circuit de Sorèze le samedi 22.

Au niveau de la participation, on recense seize équipes, ce qui donne environ 80 coureurs. Le plus gros contingent étranger nous vient de La Réunion avec pas moins de sept formations, dont une sélection du comite régional. Il y aura aussi l'équipe française de Haute-Savoie qui sera de nouveau de la partie et l'équipe suisse de Team NiCe. Une sélection des Seychelles est aussi attendue. Par contre, cette fois encore, il n'y aura pas de Sud-Africains en action. La Team Madmacs qui était annoncée n'aurait, semble-t-il, pu réunir le budget nécessaire pour effectuer le déplacement.

Du coté mauricien, il y aura bien évidemment la Team MCB-Maurice, la sélection senior, une sélection junior patronnée par Crystal et plusieurs équipes de clubs.

S'agissant de la composition de la Team MCB-Maurice, sa composition a du être revue par le Directeur Technique National (DTN), Trevor Court. Thibault d'Unienville étant indisponible en raison d'une inflammation au genou, a été remplacé par Gregory Mayer. Christopher Lagane, Alexandre Mayer, Aurélien de Comarmond qui étaient de la partie lors du Tour de la Réunion (17-25 septembre 2022) sont reconduits alors que Toréa Célestin a été préféré à Hanson Matombé.

Il y aura 8 maillots distinctifs en jeu. Cette année, un maillot "Masters" a été ajouté à la liste. Ils seront présentés lors d'une conférence de presse le jeudi 13 octobre à Cote d'Or.

Les sélections mauriciennes

Team MCB-Maurice : Christopher Lagane, Alexandre Mayer, Aurélien de Comarmond, Toréa Célestin, Gregory Mayer

Sélection junior Crystal : Samuel Quevauvilliers, Keylan Ciprisse, Jérémie L'Aiguille, Dylan Louis, Jeremy Raboude