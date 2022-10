Egypte: Le Président inaugure nombre de projets au siège de la GAFI

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a inauguré mardi par visioconférence, deux zones d'investissement à Banha au gouvernorat de Qalyoubeya, et à Mit Ghamr au gouvernorat de Dakahleya.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi est arrivé mardi027/9/2022 au siège de l'Autorité générale des investissements et des zones franches GAFI pour inaugurer nombre de projets nationaux à la cité Nasr. Ont accueilli le président, le premier ministre Moustafa Madbouly et nombre de responsables.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a inspecté mardi nombre de projets nationaux réalisés par l'Autorité générale de l'investissement et des zones franches (GAFI) à la cité Nasr.

Ont accompagné le chef de l'Etat dans cette visite d'inspection, le premier ministre, Moustafa Madbouly, nombre de ministres et de responsables de GAFI.

De sa part, le PDG de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches, le conseiller Mohamed Abdel Wahab a fait état de l'extension de la mise sur pieds de nouveaux centres de services pour les investisseurs, dont 15 centres, en total, au niveau de la République.

M.Abdel Wahab a souligné lors de l'inauguration d'un nombre de projets nationaux de l'Autorité, en présence du président Abdel Fattah Al-Sissi, que 67 organismes chargés de l'obtention des licences avaient délivré dès l'année 2019 jusqu'à présent plus de 105 000 permis d'exploitation.

La création d'un environnement d'investissement régulier figure parmi les axes du plan d'action de l'Autorité, y compris des incitations préférentielles aux projets nationaux et stratégiques aussi bien qu'à ceux de l'économie verte, de l'intelligence artificielle, l'implantation industrielle et des alternatives aux importations, a-t-il renchéri.

D'autre part, le directeur général du groupe Haier-Egypt, Ahmed El-Guendy, a déclaré que l'Egypte entretenait des relations stratégiques et concluait des accords commerciaux avec les pays du Moyen-Orient et d'Afrique, et qu'elle est un énorme marché local et disposait d'un environnement d'investissement attractif et d'une vision pour la prochaine décennie.

M. El-Guendy a fait ces déclarations lors de l'inauguration d'un certain nombre de projets d'investissement au siège de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches (GAFI), en présence du président Abdel Fattah Al-Sissi.

Il a fait état d'un soutien sans précédent de la part de tous les organes de l'Etat et du gouvernement pour promouvoir l'investissement et localiser l'industrie, outre des investissements massifs dans les infrastructures, en particulier dans le secteur de l'énergie.

Le groupe Haier peut fournir des services à plus de 3 milliards de consommateurs dans le monde, grâce à la présence de 122 usines situées dans 30 complexes industriels à travers le monde, a dit M. El-Guendy.

En 2020, le groupe Haier Egypt a été fondé pour devenir un centre régional de fabrication et d'exportation pour le Moyen-Orient et l'Afrique, a-t-il ajouté.

En coordination avec la société mère en Chine, un énorme plan d'investissement a été élaboré pour créer un complexe industriel intégré en Egypte d'une valeur de 135 millions d'USD, avec 100% d'Investissement Direct Etranger (IDE), a affirmé M. El-Guendy.

Ce complexe, dont la superficie est de 200 mille m2 et qui se trouve dans la cité de 10 Ramadan, comprend six usines pour la production de téléviseurs, de machines à laver, de réfrigérateurs, de congélateurs et de climatiseurs.

Le directeur général de Haier-Egypt a noté que le groupe aspirait à tripler la production au cours des cinq premières années et à atteindre un volume d'affaires de 200 M USD dans 4 ans.