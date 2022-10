Ile Maurice: VTT - Retour au format d'origine et introduction d'un prologue

Le Colin Mayer Tour retrouve cette année ses "couleurs d'antan" après la période de pandémie qui avait forcé les organisateurs à modifier le format et le lieu du Village de course. Pour cette septième édition, c'est une version colorée du logo qui a été choisie pour incarner cet esprit de convivialité que la course retrouvera. Le Colin Mayer Tour revient au complexe sportif SPARC à Cascavelle pour le plus grand bonheur des vététistes.

La course débutera avec un prologue cette année. Il aura lieu sur une distance d'environ 13 kilomètres le jeudi 6 octobre à partir de 15h. Les temps réalisés par les équipes serviront à déterminer le classement des vététistes lors de la première étape prévue pour le vendredi 7 à partir de 7h30. La deuxième étape aura lieu le samedi 8 et la troisième, le dimanche 9. Tous les départs et arrivées seront jugés à SPARC.

"Nous sommes revenus à l'ancienne formule avec les équipes de deux avec comme innovation un prologue. Nous avons mis l'accent sur la qualité de l'organisation afin de répondre aux attentes des coureurs. Nous voulons que la course soit plus 'nature' donc les étapes seront davantage dans cet esprit. La course passera par Mare Longue et Mare-aux-Vacoas notamment. Une attention particulière sera accordée à la sécurité. Des policiers et des marshalls seront présents et il y aura une ambulance sur toutes les étapes", a expliqué Michel Mayer, directeur de course lors de la conférence de presse de présentation.

270 vététistes seront au départ du Colin Mayer Tour, cette année, soit 135 binômes. La dernière étape, le dimanche 9 octobre, verra aussi la participation de 60 "day riders". Outre les Mauriciens, on recense des participants venant de la Réunion, d'Afrique du Sud, des États-Unis et même de Lituanie. 33 éléments féminins seront en lice. Il y aura aussi des invités de marque que sont Andrew McLean que l'on ne présente plus, Paul Ingpen, ancien triathlète et éditeur de Moutain Bike SA Magazine et Joel Stransky ancien rugbyman sud-africain 'Springbok' qui avait notamment brillé lors de la Coupe du Monde en 1995.

Paul Valstar, de son coté, revient deux ans après pour officier comme maître de cérémonie officiel. Originaire d'Afrique du Sud, il commente de grands événements d'endurance en cyclisme, triathlon et course à pied à la télévision.

La "Kids Race" est aussi de retour. Elle aura lieu le samedi 8 octobre à partir de 15h à SPARC. Les participants seront repartis en trois catégories : 6-8 ans, 9-10 ans et 11-13 ans. 100 enfants sont attendus.

"Il faut dire un grand merci à SPARC qui offre une infrastructure incomparable dans la région ouest. Le catering sera effectué à 100 % par SPARC et nous seront bien servis. Il y aura pas moins de 75 tentes dans lesquelles dormiront une partie des concurrents", a fait ressortir Pascal Pilot, le responsable du Village de course.

Christophe Chasteau, le "course director" a fait un exposé sur le parcours proposé et a fait ressortir que des "cut-off times" seront introduits cette année sur les étapes 1 et 2. "Ces heures-là seront communiquées par la suite. Mais il y aura une limite de temps accordée aux participants pour qu'ils passent le deuxième point de ravitaillement de l'étape", a-t-il précisé.

Tom Armstrong, représentant du sponsor-titre de l'événement, Fundsmith, s'est dit fier d'y être associé. Sébastien Bax de Keating, responsable marketing & sponsors, a remercié chaleureusement tous ceux qui ont contribué à l'organisation de l'épreuve.

Les étapes

Jeudi 6 octobre : 15h : Prologue (13 km)

Vendredi 7 octobre : 7h30 : Étape 1 : The Fundsmith Challenge (68 km)

Samedi 8 octobre : 7h30 : Étape 2 : The Investec Challenge (62 km)

Dimanche 9 octobre : Étape 3 : The Tissot Challenge (44 km)

Les maillots distinctifs

Première équipe au classement général : Fundsmith

Première équipe Élite hommes (18-39 ans): PND

Première équipe Master 2 hommes (40-49 ans): SUN Resorts

Première équipe Master 3 hommes (50 ans +): Investec

Première équipe Élite dames (18-39 ans) : GRIT & GREA

Première équipe Master 2 dames (40-49 ans) : SPARC

Première équipe Master 3 dames (50 ans +) : Aerosporting

Première équipe équipes mixtes : Oxenham

Première équipe Buffalo (90 kg et + chacun) : Toyota

Remise des kits ce mardi

La remise des kits pour la course - pour la kids race également - se fera ce mardi de midi à 18h au complexe sportif SPARC à Cascavelle. Il est à noter que les frais d'inscriptions comprennent également le fameux T-shirt du Colin Mayer Tour, des goodies offerts par les différents sponsors, les repas et l'eau sponsorisée par Odézile. Les participants souhaitant bénéficier de services de maintenance pour leurs vélos peuvent contacter les compagnies Mecashox, On Track, Le Bike et Epic Sports. Les coordonnées sont disponibles sur le site officiel du Colin Mayer Tour.

Un volet caritatif avec Motilakaz

Le Colin Mayer Tour est aussi l'occasion de soutenir les plus démunis. Cette année, une partie des bénéfices de cette course servira à soutenir l'association MotilaKaz pour aider celle-ci à atteindre son objectif de collecter Rs 1 million afin d'acquérir des terres pour 16 familles. Il est possible de faire un don : Le Pont du Tamarinier Bank : Mauritius Commercial Bank Account number (MUR) : 000448805936 IBAN number : MU73MCBL0901000448805936000MUR ; Swift Code : MCBLMUMU.