Togo: Offensive de la CRT et de la CRA aux côtés des populations exposées

Les questions de gestion des situations d'urgence demeurent une des préoccupations de tous vis à vis des menaces liées aux changements climatiques ; les inondations et autres catastrophes naturelles dûes aux actions humaines doivent être prévenues.

Pour arriver aux bons résultats, les mesures de prévention dans les pratiques quotidiennes doivent être au rendez-vous au sein des communautés.

Au Togo, la Croix Rouge Togolaise (CRT), veut aussi apporter sa contribution dans la réduction des risques de catastrophes et dans les actions d'adaptation aux changements climatiques depuis 2019 avec son partenaire la Croix Rouge Allemande à travers une série de projets exécutés.

Le projet " renforcement institutionnel des capacités dans le domaine de la préparation aux catastrophes et l'adaptation aux changements climatiques (RIC-ACC) sous financement du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et de la Croix Rouge Allemande ; projet mis en œuvre depuis 2019 vise à renforcer l'engagement durable des acteurs travaillant dans les domaines de l'adaptation aux changements climatiques et de la gestion des risques (GRC) au Togo par le biais du renforcement des capacités et du transfert de connaissances.

Le projet est lancé officiellement le 30 septembre dernier à Guérin-Kouka, dans la préfecture de Dankpen ; il s'agissait de porter à la connaissance des autorités administratives, services techniques partenaires dans les domaines et au grand public. Occasion pour les organisateurs de présenter les grands axes dudit projet et clarifier les rôles et responsabilités de chaque partie prenante.

Le renforcement des capacités à plus long terme des communautés cibles à résister aux inondations, aux sécheresses et à l'insécurité alimentaire dans la région de la Kara, des Savanes et de Maritime ; l'amélioration des capacités institutionnels et techniques de la Croix Rouge Togolaise dans les données de la réduction des risques de catastrophes et de l'adaptation aux changements climatiques, ainsi que celles des autres concernés ; l'approfondissement de la coopération Croix Rouge Togolaise avec l'Etat togolais par le biais de l'Agence Nationale pour la Protection Civile (ANPC) et la contribution d'un système national plus efficace de prévention et de gestion des catastrophes sont les grands résultats attendus du projet.