Congo-Kinshasa: Situation à la une dans le Territoire de Kwamouth,Kenge - Les chefs coutumiers Teke et Yaka expriment leurs mécontentements suite aux actes barbares et inciviques

Réunis à Kenge du 25 au 27 septembre 2022, leurs Majestés Chefs Teke et Yaka autour de leur Pasteur, Son Excellence Mgr Jean-Pierre Kwambamba et le leader du grand Bandundu, Adolph Muzito, ont analysé et examiné la situation à la une dans le Territoire de Kwamouth.

Il est important de rappeler que la situation qui prévaut dans le Territoire de Kwamouth en général, et au Plateau de Bateke, en particulier, s'inscrit dans un contexte inattendu et inexplicable, car ces deux peuples ont toujours cohabité et sont unis par des liens matrimoniaux. Cette situation apparait comme une surprise aux yeux de ces Chefs coutumiers qui, pour eux, "la redevance coutumière devrait être réglée d'une façon fraternelle, sans faire recours à la violence verbale, physique et même meurtrière.

Face à tous ces faits, leurs Majestés Teke et Yaka expriment leurs mécontentements suite aux actes barbares et inciviques qui surgissent dans leurs communautés et qui sont inhabituel. D'un ton responsable, ils condamnent et mettent en garde les acteurs et auteurs de ce désordre qui aujourd'hui s'étend sur plusieurs autres Territoires du grand Bandundu. Il y a lieu de dire ici que les deux communautés ont compris le vrai sens du vivre ensemble, à travers leur prise de conscience et mise en garde de tout celui qui se livrerait encore, de loin ou de près, à soutenir et à alimenter ce conflit aux risques désastreux.

Cependant, en bon responsable, ces Chefs ont reformulé leur recommandation au Gouvernement National et Provincial "d'identifier et traduire devant les cours tribunaux compétents, tous les gangs et incitateurs dans l'affaire Teke et Yaka ; Sécuriser la population en envoyant les éléments des forces armées bien équipés et ravitaillés, consciencieux, disciplinés et appliqués à leur devoir sacré, celui de défendre la Nation et toute la population contre ces hommes mal intentionnés ; apporter une assistance humanitaire suffisante aux populations en débandade". Ils invitent à même temps toutes les deux communautés à la vigilance, en évitant tout discours et autre comportement à tendance séparatiste, tout en dénonçant toute personne suspecte dans leur entourage.