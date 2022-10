Congo-Kinshasa: En guise de soutien à leurs activités commerciales,MSC - Me Cicéron Bulakio remet des enveloppes à plus de 200 femmes de Kisenso

Hier dimanche 2 octobre 2022, le Quartier Bikanga dans la commune de Kinseso a connu une ambiance conviviale du jamais vécue. Il s'agit du geste social de développement posé par Me Cicéron Bulakio Mvuama, natif de Kisenso et Chargé des questions juridiques et droits humains au Mouvement de Solidarité pour le changement (MSC), parti politique cher à l'Honorable Laurent Batumona Diata Bawu Songa Nzila. En effet, il a remis à plus de 200 mamans des enveloppes sous le sigle des fonds de commerces pouvant leur permettre de subvenir aux problèmes sociaux en développant des activités commerciales.

Geste social salué

Désormais, Cicéron Bulakio Mvuama, aussi Conseiller du Président Tshisekedi au collège en charge des relations avec les institutions, est surnommé "Musungi ya ba mamans" par les femmes de la commune de Kisenso. Il faut signifier que les femmes bénéficiaires des enveloppes sont membres adhérentes du MSC, venues des 6 quartiers de Kisenso dont les Quartiers Dingi Dingi, Sola, Bikanga, Bula Mbemba, Kinseso Gare, Kabila, et kikukusa.

Implantation du MSC à Kisenso

Pour terminer l'activité du jour, Cicéron Bulakio Mvuama n'a pas raté l'occasion pour lancer à toutes les mamans de Kisenso, à tous les papas et à tous les jeunes le message de soutien total au Chef de l'Etat son Excellence Félix Tshisekedi, Président de la République, ainsi qu'à l'Autorité Morale du Msc, l'Honorable Laurent Batumona, et implanter sérieusement le MSC à Kisenso en particulier, et Mont-Amba en général, pour avoir beaucoup de sièges lors des élections prochaines de 2023, et cela à tous les niveaux.