Madagascar: CHAN 2023 - Les Barea dans le groupe de la mort!

La sélection malgache se retrouve dans un groupe C très relevé au Championnat d'Afrique des Nations 2023 en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023.

Le tirage au sort des poules du Championnat d'Afrique des Nations 2023 s'est tenu samedi à Alger devant les sommités du football africain entourant le président de la CAF, le Sud- Africain Motsepe. Une compétition qui va faire la part belle à tous les joueurs locaux avec ce que cela suppose de promotion et développement de cette discipline.

Le sort est jeté. On connaît maintenant les adversaires des Barea à la CHAN en Algérie ! En apparence, les protégés de Roro Rakotondraibe ont hérité d'un tirage assez difficile avec le Maroc, le Ghana et le Soudan dans le groupe C. Trois grandes nations du football africain, mais Roro qui a assisté au tirage au sort aux côtés de deux membres du comité exécutif de la FMF en l'occurrence Jocelyn Razafimamonjy et Mario Rosario, ne perd pas espoir.

Un Maroc que sa troupe va affronter le 19 octobre à 17h dans un stade algérien qui reste à déterminer. Mais aux yeux du technicien malgache, le stade importe peu quand l'envie de se battre est là. Et cette équipe 2022 vainqueur du Botswana à deux reprises est assez solide pour finir aux deux premières places qualificatives.

Pour ce faire, il faudrait à Roro Rakotondraibe de trouver la recette pour au moins arracher une victoire avant le dernier face-à-face contre le Soudan du 23 octobre. D'ici là, les Barea demandent un soutien effectif afin de peaufiner sa préparation.

" Nous ne partons pas battus et nous allons tout faire pour sortir de cette poule ", déclare encore un Roro heureux de retrouver cette terre algérienne qui l'a vu battre l'US Mouloudia d'Alger en quart de finale de la Coupe d'Afrique des coupes.

Rendue célèbre par la solidité de sa défense, cette formation de Roro Rakotondrabe a même séduit les Barea A avec le gardien Nina et les deux centraux Datsiry et Berajo. Sans parler des autres joueurs comme Tendry, Tsiry et Tsito ainsi que Tsilavina Drogba. Et on y croit.