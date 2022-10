Madagascar: Consommation - L'autosuffisance en sucre dans la ligne de mire

Deux usines sucrières seront mises en place incessamment à Morondava et Vatomandry. Une fois pleinement opérationnelles, leurs productions conduiront à l'autosuffisance en sucre du pays.

Rendez-vous en 2023. C'est l'éché-ance do-nnée par Andry Rajoelina, président de la République, pour le top départ de la mise en place d'usines sucrières. Des usines qui devront mener à l'autosuffisance en sucre de Madagascar.

La mise en place, prochai-nement, d'unités de pro--duction de sucre a été évoquée comme exemple de la marche vers l'industri-alisation, par le chef de l'État, samedi. Une information qu'il a dite dans son allocution, à l'occasion de la cérémonie de pose de première pierre d'une unité de transformation d'épices et de fruits, à Analamalotra, commune rurale d'Antetezam-baro. "Ces trois dernières années, nous avons négocié les contrats et passé les commandes et des matériaux néces-saires à la mise en place des usines", explique-t-il au sujet des sucreries.

Une marge

À entendre le locataire d'Iavoloha, les préalables à la mise en place des sucreries sont bouclés. Andry Rajoelina indique ainsi que les équipements nécessaires qui comptent sept cents conteneurs sont acheminés vers la Grande île. "Une partie est déjà arrivée et le reste est déjà à bord de navires", ajoute le président de la République. Il lance, du reste, que lorsque ces usines seront pleinement opérationnelles, "nous n'allons plus importer de sucre". À s'en tenir au discours présidentiel, ces sucreries devraient atteindre leur vitesse de croisière à l'horizon 2024.

Selon les informations, il s'agit de deux sucreries. L'une sera installée à Vato-mandry et l'autre du côté de Morondava. En attendant la mise en place des usines, les planteurs de cannes à sucre s'activent déjà. Une fois à plein régime, les usines dans le Nord-est et le Sud- ouest du pays vont produire, chacune, 80.000 tonnes de sucre par an. Un total de 160.000 tonnes, à eux deux. Le besoin en sucre annuellement, au niveau national, est aux alentours de 200.000 tonnes.

Aujourd'hui, Madagascar a une capacité de production de 90.000 tonnes. Lors-que les 160.000 tonnes des deux usines à installer prochainement seront sur le marché, le total de la produ-ction nationale atteindre les 250.000 tonnes par an. Une production qui laisse une marge relativement confortable donc en cas de hausse de la demande nationale. Le cas échéant, une fois l'auto-suffisance en sucre atteint, la projection vers l'exportation sera une ambition à la portée des industries malgaches.