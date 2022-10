Togo: Le 5è Café du Maire consacré à l'emploi des jeunes de la commune

Golfe 1, la commune la plus vaste et la plus peuplée des 117 que compte le Togo se caractérise par un taux de chômage estimé à 11% et celui de sous-emploi à 22,4% selon une étude réalisée en 2022 par la municipalité. C'est au vu de ces chiffres et conformément aux divers projets pour sa jeunesse (57,3%) que la commune a convié les jeunes à la cinquième édition du " Café du Maire ".

Ils étaient une centaine de jeunes issus de tous les quartiers du Golfe 1 à prendre part à ce plateau d'échange que leur a offert en cette journée du 30 septembre 2022, les premiers responsables de la mairie dans l'enceinte du terrain Asfoza d'Ablogamé.

Dans son intervention, le Maire de la commune du Golfe 1, Koami Gomado Gbloèkpo a mis l'accent sur l'importance des jeunes dans le développement d'une nation et la priorité qu'accorde la mairie à sa jeunesse.

" Nous savons tous que la jeunesse est une force vive d'une nation ou d'une communauté, c'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement togolais, dans son agenda, en fait une préoccupation majeure. Et pour le conseil communal, dirigé par l'exécutif avec à sa tête, le Maire Koami Gomado Gbloèkpo, leur vision : construire une commune dans laquelle, les jeunes jouissent de leur droit et ont le moyen de développer pleinement leur potentiel. C'est alors que, les données que nous avons par rapport aux taux de sous emploi et surtout du chômage interpellent.

Ainsi, nous avons pensé à l'auto-emploi dans notre zone. Cependant, nous ne pouvons pas parler d'auto-emploi sans discuter directement avec les acteurs concernés que sont ici, les jeunes de notre commune. C'est dans ce sens qu'à travers cette édition du Café du Maire, nous donnons l'opportunité aux jeunes de partager, de recueillir des idées tout en discutant de leur capacité à innover afin de s'auto-employer. C'est ainsi que nous avons fait appel au gouvernement par le biais du ministère du développement à la base.", a partagé le Maire Gomado lors de la rencontre.

En effet, la ministre du développement à la base, de la la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Miriam Dossou d'Almeida a honoré de sa présence et ne s'est pas gardé de réitérer le soutien de l'État et particulièrement de son ministère pour la cause de la jeunesse.

Elle s'est adressée aux participants en ces termes : " Je suis très heureuse d'avoir pu trouver le temps pour être parmi vous. J'ai tant eu de bons échos en ce qui le " Café du Maire " et je confirme son impact positif sur la relation entre la municipalité et la population du Golfe 1. Chers jeunes, sachez que le gouvernement travaille ardemment à l'autonomisation et à l'épanouissement des jeunes.

Et le département ministériel en charge de la jeunesse ne ménagera aucun effort. Les différents programmes qui ont été mis en place à l'instar de l'ANVT, FAIEJ, PAIEJ-SP etc sont amplifiés. En ce moment, il y a une réforme importante qui va permettre de consolider les appuis aux TPME des jeunes et des togolais. Les questions de l'employabilité sont résolues avec les différentes réformes également qui sont initiées dans l'enseignement. Ce que l'on attend des jeunes, sont entre autres, l'implication, l'engagement, la confiance en soi et qu'ils sachent saisir les options que leur offre la feuille de route gouvernementale qui fait la part belle pour eux sous différentes formes."

Avec la présence effective des élus locaux, des chefs de quartier et des responsables de structures étatiques, et associations de jeunes, ces jeunes ont été édifiés à travers des communications sur diverses thématiques, notamment l'éveil, la cohésion sociale, le soutien, l'engagement citoyen, etc.

Au terme de la rencontre de ce vendredi :

- Au moins 70% des jeunes participants au Café seront reversés sur le projet de promotion de l'employabilité et de l'inclusion socioéconomique des Jeunes de la commune Golfe 1 financé par le Fond Marocain d'Appui à la Coopération Décentralisé International (FACDI) à hauteur de 3 500 000 dirham Marocain soit environs 210 000 000 F CFA ;

- Un pôle emploi sera mise en place pour favoriser la connexion des jeunes de Golfe 1 avec les opportunités d'emplois existant au niveau national ;

- Un fonds communal d'appui aux activités économiques des jeunes aux activités montant de d'un 80 000 000F CFA sera opérationnalisé à partir de 2023 ;

- Le projet académie digital numérique (ADN) sera lancé à partir de 2023 ;

- Un programme de formation en leadership d'au moins 50 jeunes filles sera réalisé en 2023.