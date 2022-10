Burkina Faso: Caisse autonome de retraite des fonctionnaires - Des bourses et vivres pour 864 orphelins

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié : " j'invite les bénéficiaires à s'engager pleinement à faire en sorte que les efforts des initiateurs et des donateurs produisent des résultats ".

La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) a organisé, le jeudi 29 septembre 2022 à Ouagadougou, une cérémonie de remise de bourses scolaires et de vivres aux orphelins des agents publics de l'Etat décédés.

Dans le souci de bâtir une solidarité agissante entre les générations, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) mène plusieurs actions en faveur de ses pensionnaires et autres franges de la société burkinabè. C'est dans ce cadre qu'elle a octroyé 864 bourses à des orphelins, le jeudi 29 septembre 2022 à Ouagadougou. Chaque bénéficiaire a obtenu une somme de 100 000 francs CFA et des vivres.

De l'avis de la directrice générale de la CARFO, Laure Zongo, son institution veut jouer sa partition dans l'œuvre de solidarité avec les Forces de défense et de sécurité (FDS ) par l'attribution de bourses scolaires à tous les orphelins et orphelines des victimes de terroristes. Ces enfants, selon elle, méritent l'attention et la bienveillance de tous au regard du sacrifice suprême consenti par leurs géniteurs.

Mme Zongo a aussi indiqué que le nombre des boursiers a connu une hausse en cette année scolaire 2022-2023, car, " Ils étaient au nombre de 800 au titre de l'année scolaire 2021-2022 répartis dans les différentes classes des ordres d'enseignements préscolaire, primaire et secondaire dans les 13 régions du Burkina Faso ". Pour l'occasion, la directrice générale a exhorté les boursiers à plus d'ardeur au travail.

Elle a invité les tuteurs et les tutrices à fournir dans les meilleurs délais, les résultats scolaires, de leurs enfants à la fin de chaque année scolaire, pour le renouvellement de la bourse. Laure Zongo a, par ailleurs, remercié les institutions et les partenaires financiers qui ont accompagné la CARFO dans l'attribution de ces bourses.

Pour le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, l'octroi des bourses à ces enfants est un engagement du gouvernement à résorber la crise humanitaire. A l'entendre, la CARFO a fait preuve d'un sens élevé d'entreprise socialement responsable en choisissant de s'intéresser à l'éducation des enfants vulnérables.

Il a ajouté que l'acte de la Caisse va permettre aux bénéficiaires de poursuivre leur cursus scolaire dans des conditions acceptables. Il a ainsi appelé les concernés à l'ardeur au travail pour donner de bons résultats scolaires à leurs tuteurs, à la CARFO et à tous les partenaires qui les accompagnent. Bassolma Bazié a également encouragé les donateurs à poursuivre leur élan de partage qui est, selon lui, une des valeurs retenues par la Transition politique en cours.

Le ministre de la Fonction publique a, en outre, réitéré son engagement et celui du gouvernement à soutenir l'opération de remise de bourses aux filles et fils des agents publics de l'Etat décédés. Plus d'ardeur dans leurs études De l'avis du parrain de la cérémonie, David Kabré, la tenue de cette cérémonie mérite d'être saluée et encouragée.

Car, elle témoigne d'une prise de conscience institutionnelle de tous les enjeux de justice sociale et de solidarité sur lesquels repose le système de protection sociale des agents publics de l'Etat. Il a confié que l'initiative prise par la CARFO, spécifiquement à l'endroit des FDS, à travers l'octroi des bourses aux orphelins de ces parents tombés, va permettre en plus des efforts consentis par l'Etat, d'assurer une scolarisation soutenue des enfants.

La représentante des boursiers, Daris Urielle Zanté a, pour sa part, exprimé sa joie d'accueillir l'aide " précieuse " de la CARFO qui permet à leurs tuteurs d'assurer leur scolarité. Pour elle, cette aide contribue grandement à donner la chance aux orphelins de pouvoir être scolarisés et de se faire une place dans la société.

Pour ce faire, Urielle Zanté a manifesté sa gratitude à la CARFO et ses partenaires financiers, au parrain de la cérémonie pour leur élan de solidarité. Elle a, par ailleurs, rassuré les donateurs que les boursiers vont mettre plus d'ardeur dans leurs études pour continuer de bénéficier de l'aide dans les années à venir.