Madagascar: Pape François / Siteny - " Faire du sport un instrument de paix "

Le président de l'Union Africaine de Judo, Siteny Randrianasoloniaiko faisait partie des dirigeants sportifs et des athlètes issus de 40 pays invités par le Vatican à participer au Congrès international sur le Sport. Le député et non moins président du Comité olympique malgache répond aux questions de Midi Madagasikara sur cette rencontre avec le Pape François à Rome. Interview.

Midi : Que retenez-vous de ce congrès ?

Siteny Randrianasoloniaiko : Le sport comme un " allié pour construire la paix " était le thème de cette rencontre, et il a une portée forte aussi bien sur le plan international qu'à l'échelle nationale. Nous vivons tous avec inquiétude les tensions conflictuelles dans certaines régions du globe, et à Madagascar, nous savons que l'approche de l'élection présidentielle est crisogène. Ce n'est pas en exhibant des armes qu'on construit la paix, mais par l'éducation. Le sport peut contribuer de manière forte dans ce domaine. C'est d'ailleurs pour cela que la Fédération internationale de judo a mis en place le programme " Judo For Peace ". Il a pour but d'aider à restaurer la paix et les valeurs sociales dans les zones de guerre et de conflit. L'initiative se base sur l'une des devises du judo : " Entraide et prospérité mutuelle ".

Midi : Le message du Pape François a-t-il une résonance personnelle pour vous ?

S.R. : Je me suis totalement reconnu quand il a abordé la dimension sociale du sport. Il a souligné que " des personnes en situation de marginalisation ont vaincu l'exclusion grâce au sport. La pratique d'un sport est un moyen de retrouver sa dignité ! " Je peux en témoigner personnellement ! C'est grâce au judo, depuis l'âge de 12 ans, que j'ai pu découvrir des horizons autres que celui du quartier défavorisé de Tsenengea. J'ai appris à travers le judo des valeurs sur lesquelles j'ai bâti ma vie : le goût de l'effort, l'esprit d'équipe, le fair-play, le respect de l'autre, et surtout la culture du mérite.

Midi : Quelles sont les valeurs sociétales que le sport peut apporter à Madagascar de nos jours ?

S.R. : Il suffit de se remémorer l'engouement populaire provoqué par l'épopée des Barea en Egypte ou des Ankoay U18. Il y a également des noms de grands sportifs qui ont servi de modèles positifs pour des générations entières de Malgaches, pour ne citer que Jean-Louis Ravelomanantsoa, Bako Ratsifandrihamanana, Ashik Houssen ou Dally Randriantefy, entre autres. Le sport contribue à développer une solidarité nationale. Quand on parle d'équipe nationale, il y a le mot " Nation ". Chez les jeunes, il faut cultiver cette culture d'appartenance à la Nation malgache dès le

plus jeune âge. C'est dans cet esprit que la Fondation Siteny a créé les Kids Games en 2007. Ces rencontres sportives, incluant plusieurs disciplines à travers tout

Madagascar, sont destinées à promouvoir le sport pour tous et les valeurs essentielles qu'elles véhiculent. Une nouvelle édition devra être organisée en partenariat avec l'Eglise Catholique Apostolique Romaine (ECAR) très bientôt, sur tout le territoire, dans le prolongement de cet élan nouveau souhaité par le Pape François.

Midi : Que symbolise pour vous la poignée de main avec le Souverain Pontife ?

S.R. : Pour le catholique et ancien enfant de chœur de la Cathédrale de Tsianaloka que je suis, j'ai éprouvé une joie immense et une émotion intense en serrant la main de Sa Sainteté le Pape François. En tant que président de l'UAJ, un sentiment de responsabilité m'a animé pour représenter les judokas du continent africain à cette rencontre. L'Afrique est un continent marqué par trop de conflits et de tensions, et le judo ainsi que toutes les autres disciplines sportives doivent contribuer à maintenir ou à restaurer la paix. À l'issue de la rencontre au Vatican, nous avons signé dans ce sens la Déclaration finale sur le Sport ".

Midi : Si vous deviez résumer le congrès en un mot ?

S.R. : Le Pape François a rappelé la devise olympique : " Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble ". Ce dernier mot est le plus important. C'est ensemble, dans un esprit d'équipe, en jouant collectif, qu'on peut gagner, et ce, même dans un sport individuel comme le judo. C'est l'effort collectif de toute une équipe d'encadreurs, de coachs et de co-équipiers d'entraînements qui accompagnent un athlète jusqu'à la victoire. Un vrai " champion " sait placer l'Humain au centre, en priorité, et mettre son égo en retrait.