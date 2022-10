Madagascar: CHAN - Les Barea dans un groupe de cracks

Madagascar a été tiré dans le groupe C, une poule de quatre équipes avec le Maroc, le Ghana et le Soudan. Les deux mieux classés de ce groupe se qualifieront en quarts de finale.

Tiré dans le groupe du pays le plus titré. Le tirage au sort de la septième édition du championnat d'Afrique des nations (Chan) 2022 s'est tenu samedi soir à l'Opera d'Alger Boualem-Bessaih en Algérie. Les dix-huit nations qualifiées pour disputer cette compétition continentale réservée uniquement aux joueurs locaux ont été réparties en cinq groupes dont trois groupes de quatre (A, B, C) et deux groupes de trois (D et E). La phase finale du Chan s'étalera du 13 janvier au 4 février en Algérie. Mada-gascar a été tiré dans le groupe C, une poule de quatre équipes avec celles du Maroc, du Soudan et du Ghana.

"Nous sommes comme toutes ces équipes autres qualifiées, nous avons bien combattu pour arriver en phase finale. Le plus important est le sérieux et la consistance de la préparation", telles sont les premières réactions du sélectionneur, Romuald Félix Rakotondrabe alias Roro, parmi les représentants malgaches à la cérémonie du tirage au sort. "Ça va être difficile mais cela ne veut pas dire impossible. Nous pouvons bien les battre, c'est faisable. Personnellement, j'ai l'ambition d'aller le plus loin possible" rassure le coach Roro avec confiance et détermination. Les matches du groupe C se joueront au stade Constatine en Alger. "Nous devrions finaliser avec l'équipe de la fédération le programme de préparation dès notre retour au pays" confie le coach Roro.

Le Ghana en premier

Concernant les ordres des rencontres du groupe C. Madagascar débute contre le Ghana le 15 janvier, puis le Maroc en deuxième match le 19 janvier et le Soudan en troisième et dernière rencontre le 23 janvier. Les Lions de l'Atlas sont apparemment l'équipe favorite de la poule de Madagascar. Le Maroc, est même le plus titré de la compétition, en ex-æquo avec la RD Congo, avec deux sacres chacun.

Ce pays magrébin, deuxième mieux classé africain, 23e au classe-ment Fifa après le Sénégal (18e) a récemment remporté à deux reprises le titre dont les deux dernières éditions en 2018 et en 2020. À domicile, le Maroc a battu la Grande île il y a plus d'une semaine en match amical non-officiel sur le score 1 à 0 durant la fenêtre Fifa lors de l'événement "Le Maroc, capitale du football africain". Les Black-Stars du Ghana, 60e mondial, ont quand à eux déjà disputé deux fois la finale et ont à la fois raté le titre en 2009 et en 2014. Et le Soudan, peut-être l'outsider du groupe avec son classement mondial à la 130e place, a de son côté atteint deux fois les demi-finales et ont ravi à deux reprises la médaille de bronze, c'est-à-dire la troisième place en 2011 et en 2018. Les deux équipes les mieux classées des trois groupes de quatre (A, B, C) ainsi que les meilleures des deux poules de trois (D, E) se qualifieront pour les quarts de finale.