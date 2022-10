Madagascar: Développement - Le Cardinal encense les efforts étatiques

Des mots d'encouragement. C'est ce que le Cardinal Désiré Tsarahazana, archevêque de Toamasina, a adressé à l'État, hier, dans son allocution en clôture de la messe inaugurale du Grand séminaire d'Analamalotra. Des mots d'encouragement adressés, notamment, à Andry Rajoelina, président de la République, invité d'honneur de l'événement. "S'agissant des biens communs, permettez-moi de parler des efforts positifs déjà entamés par l'État.

Des infrastructures qui sont des biens communs à la population malgache", déclare le Cardinal Tsarahazana. Il met notamment l'accent sur les projets d'infrastructures menés par l'État dans l'archidiocèse de Toamasina et ses voisins. L'archevêque de Toamasina cite, entre autres, la réhabilitation de la Route nationale numéro 44 (RN 44), entre Moramanga et Ambatondrazaka. Le Cardinal Tsarahazana note aussi le début de la réhabilitation de la route reliant Mahanoro et Marolambo. Le désenclavement du district de Marolambo est "un Velirano", réaffirmé par Andry Rajoelina durant sa visite sur place, en février.

Défis

Le locataire d'Iavoloha avait indiqué que les travaux de réhabilitation des 130 kilomètres entre Mahanoro et Marolambo démarreront sur deux fronts. À entendre l'archevêque de Toamasina, "les travaux sont en cours". Le Cardinal scande ainsi, " pour vous à Marolambo, vous ne serez plus enclavés puisque les travaux de réhabilitation de route seront bientôt achevés. Pareillement pour la route allant vers Maroantsetra". Anticipant le programme du chef de l'État durant la journée d'hier, il a aussi inscrit dans ses énumérations de projets étatiques la réhabilitation du tronçon de la RN 5 entre Toamasina et Foulpointe.

L'archevêque de Toamasina tempère cependant ses propos en soutenant qu'il y a encore des efforts à faire. "Monsieur le Président, il y a encore des efforts à faire. Aussi, nous prions pour vous, face à ces défis", soutient le Cardinal Tsarahazana. Parlant de l'archidiocèse de Toamasina, toujours, le prélat a rappelé le challenge qu'est la réhabilitation de la route reliant Moramanga et Anosibe An'ala. Ce district figure aussi dans liste des localités enclavées de la partie Nord-est du pays, à cause du mauvais état de la route. Lors d'une visite à Anosibe An'ala, en février également, le président de la République avait déjà souligné la nécessité de réhabiliter l'axe Moramanga - Anosibe An'ala.