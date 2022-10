Madagascar: L'Art thérapie - Le partage de l'art et de la musique

L'événement artistique sous le thème de "Mihetsika" s'est tenu au Kudéta Anosy avant-hier. Une mise en action du Cabinet Rabeharinirina afin de mieux comprendre l'univers de l'art thérapeutique.

Une émission d'onde positive. Considéré comme une "médecine douce", l'art thérapie n'est pas réservé aux personnes malades mais à ceux qui ont besoin d'écoute. Cette forme d'art permet d'exprimer les émotions cachées.

"L'art thérapeute est une performance vivante à travers diverses activités culturelles comme la peinture, la musique et l'humour. C' est ce que nous avons pu démontrer lors du show artistique le jeudi dont le but est d'apaiser la douleur en véhiculant des énergies positives à travers des prestations humoristiques avec Raitra et Finengo, du partage et des orientations sur le développement de soi" affirme Rabeharinirina Manjato Lalasoa, gérante du cabinet Rabeharinirina et Praticienne de l'art thérapie. La musique et la peinture sont les principaux arts thérapeutiques. L'idée n'est pas de devenir artiste, mais là l'indépendance de chaque personne est de priorité.