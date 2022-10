Madagascar: Infections à Virus Respiratoire Syncytial - Un taux de létalité de 1,3% chez les enfants de moins de 2 ans

Une étude menée auprès des enfants de moins de 24 mois admis au Centre Hospitalier Universitaire Mère Enfant Tsaralalana démontre une prédominance de l'infection à Virus Respiratoire Syncytial ou VRS chez les enfants de sexe masculin.

Les épidémies liées aux infections à virus respiratoire syncytial dont les bronchiolites reviennent chaque année dans la Grande île. Touchant particulièrement les jeunes enfants et les nourrissons, ces infections sont très contagieuses et n'épargnent pas les nouveau-nés. Une étude rétrospective descriptive a été menée entre janvier 2020 et août 2022 (vingt-huit mois) sur les nourrissons âgés de moins de 24 mois admis au CHUMET ou Centre Hospitalier Universitaire Mère Enfant Tsaralalana.

L'objectif était de " décrire l'aspect épidémio-clinique et évolutif de l'infection à VRS chez les nourrissons ". Mais également de recueillir et d'analyser les données sociodémographiques, cliniques, évolutives et thérapeutiques relatives aux infections à virus respiratoire syncitial. Sur les 204 cas étudiés, 90,4% des patients avaient besoin d'un support ventilatoire dont 80,4% d'oxygénothérapie standard et 10% des cas nécessitaient une ventilation non invasive à type de PEP (Pression expiratoire positive).

Crête. L'étude révèle que le pic des épidémies s'observe au mois de mars tandis que la durée moyenne du séjour d'admission à l'hôpital était de 6,28 jours +/- 3,78. Compte tenu des besoins des patients ; l'étude recommande une dotation en matériels de support ventilatoire, notamment en oxygénothérapie à haut débit et en ventilation non invasive de tous les services de pédiatrie. L'épidémie à Virus Respiratoire Syncytial étant récurrente, l'étude interpelle également sur la nécessité de mettre en place des mesures d'anticipation. Il conviendrait de noter que les infections respiratoires à VRS " débutent typiquement par des symptômes des voies respiratoires supérieures et de la fièvre ". Elles évoluent ensuite sur " plusieurs jours en dyspnée, toux, wheezing et/ou des râles crépitants à l'auscultation du thorax ". Aussi, " l'apnée peut être le symptôme initial de l'infection par le virus respiratoire syncytial chez le nourrisson de moins de 6 mois ".