Madagascar: Communauté indienne - Célébration de l'anniversaire de naissance de Mahatma Gandhi

Les différentes communautés indiennes (hindoue, khoja, ismalie et bohra) à Madagascar se sont réunies hier à l'ambassade de l'Inde, pour célébrer ensemble le 153e anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi. Une célébration organisée également en collaboration avec l'Association Hindu Samaj et le Cercle Inde-Madagascar (CIMA). L'événement a commencé par des hommages floraux à la statue de Mahatma Gandhi, à Tsaralalàna, suivis par les remarques de la CdA, Mani Agarwal.

Mettant en exergue les aspects de la vie de Gandhi, elle a déclaré: " Les enseignements de Mahatma Gandhi ont un caractère universel et sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient de son vivant et continueront à offrir des solutions aux défis auxquels l'humanité est confrontée... Mahatma Gandhi, le plus grand pravasi bhartiya est né au Gujarat, et Madagascar a une forte communauté indienne qui a ses racines au Gujarat ".

" Alors que l'Inde célèbre les 75 ans de son indépendance, à travers une série d'événements dans le cadre d'Azadi Ka Amrit Mahotsav, j'ai l'immense plaisir de voir la participation active de la communauté indienne d'Antananarivo à la célébration de la vie de Mahatma Gandhi aujourd'hui. En mars 2022, avec le soutien des membres de la diaspora indienne, un triangle vert portant le nom de Mahatma Gandhi a été inauguré conjointement à Antananarivo par l'honorable maire d'Antananarivo et l'Ambassadeur de l'Inde ", a-t-elle poursuivi.

Des bhajans comme "Vaishnav Jan to" et "Raghupati Raghav Raja Ram" ont été chantés par les membres de la communauté indienne à cette occasion. Des étudiants malgaches apprenant le hindi à l'ambassade ont également parlé de la vie de Gandhi et ont chanté des poèmes en hindi. Des vidéos sur la vie de Mahatma Gandhi ont été projetées. Une exposition de photos sur la vie de Gandhi a également été présentée au cours de l'événement.