Madagascar: Basket-Road to B.A.L Poule D - COSPN joue sa place pour l'Elite 16

Le champion de Madagascar jouera sa place pour l'Elite 16 du 18 au 23 octobre 2022 au Palais des Sports de Mahamasina. Deux places qualificatives sont en jeu pour cette étape tananarivienne.

La mission ne s'annonce pas facile pour les policiers dans la course pour les qualifications à l'Elite 16 du Basketball Africa League (BAL). Le COSPN en tant qu'hôte évoluera dans la poule D aux côtés de 5 autres formations de l'Afrique de l'Est et de la zone Océan Indien. La formation de la police nationale devrait faire face aux redoutables équipes du Ports Authority du Kenya, du Dekkedda Club de la Somalie et du Foxes BC de Zimbabwe.

Ces trois équipes sont les plus à craindre pour les champions de Madagascar en titre. Mais les plus costaud de tous ce sont les Kenyans du KPA qui ont disputé la phase finale de la compétition l'année dernière. Les équipes du Djabal basket des Comores et du Roche-Bois Warriors de Maurice sont à la portée des Malgaches.

A trois semaines de l'évènement, le COSPN se prépare déjà. Lors de l'élite 8 du Championnat national N1A à Mahajanga, le COSPN a fini en tête du classement et est qualifié pour la Final Four au Palais des Sports de Mahamasina prévue au mois de novembre. Les protégés de Deda Randrianarivelo ont été convaincants mais devront bien affûter leurs armes avant d'attaquer cette joute continentale. Plusieurs joueurs du COSPN sont habitués à disputer des compétitions internationales à l'image du capitaine, Guy Randrianandrasana et tout récemment, la star de l'équipe nationale U18, Jerry Pépin Rabibisoa.

T.H

Les équipes qualifiées

1. COSPN / Madagascar.

2. DJABAL BASKET ICONI / Comores.

3. FOXES BASKETBALL CLUB / Zimbabwe.

4. DEKEDDAHA SPORT CLUB / Somalie.

5. ROCHE-BOIS WARRIORS / Maurice.