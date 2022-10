Madagascar: AMICAL - Nette amélioration de l'Elgeco Plus au deuxième test

De mieux en mieux. Elgeco Plus, club porte-fanion du pays à la Coupe de la confédération africaine de football arrache une belle victoire de 3 buts à 1 contre le CF Tanà FC, vice-champion d'Analamanga D1 et représentant de cette ligue au deuxième tour de la ligue des champions. Ce deuxième match test amical s'est déroulé au stade de l'Elgeco Plus au By-Pass dimanche.

Le test est con-cluant pour le club vainqueur de la Coupe de Madagascar après la courte victoire aux tirs au but de ce vendredi face au Disciples FC, club champion d'Anala-manga. Absent lors du premier match test du vendredi et aligné hier, le capitaine Ardino Raveloarisona alias "Dino" ouvre la marque à la 12e minute, un tir en puissance dans la lucarne à 20 mètres.

Le centre de formation Tanà FC rate par la suite deux occasions nettes. Safidy, le portier du club du By-Pass a fait un bel arrêt de la frappe de Navalona (13e) après avoir éliminé le défenseur central, Andry Max. L'autre attaquant du CF TFC manque lui aussi le cadre seul face au gardien de but du club hôte (34e). Ratages Le score a été de un à rien à la pause. Les ratages des Oranges se poursuivent en deuxième mi-temps.

Dans un cafouillage dans la petite surface, Dino sert "Doddy" Solonantenaina Rasolonjatovo qui envoie la balle à côté du poteau. Aligné en deuxième période, l'attaquant Ernesto Ranaivoson creuse l'écart en inscrivant le deuxième but de l'unique club porte-fanion malgache rescapé en compétition africaine. Les deux attaquants Zola Raveloarison et Fenohasina Razafimaro enchaînent des attaques étouffantes mais ratent sou-vent en finition.

Le but du KO arrive à la 67e minute, un tir de Feno repoussé par le portier Sedera puis enchaîné par Zola. L'équipe vice-championne d'Anala-manga remonte la pente et réduit l'écart grâce au but signé Navalona en profitant la sortie du portier des Barea, "Nina" Rakotoha-simbola sur le côté gauche de la surface (69e). "On a apporté beaucoup de changements. Certes on a eu une large victoire et il y a une nette amélioration au devant but mais on a encore enregistré beaucoup de ratages " reconnait le coach de l'ElgecoPlus, Yvon Randri-a--narison.

A une semaine du prochain match, "les joueurs sont au top physi-quement. Nous allons encore intensifier le travail en finition" poursuit le techni-cien. Elgeco Plus jouera son match aller comptant pour le deuxième tour de la coupe de la Caf contre le Marumo Gallants ce dimanche au stade de Mahamasina. La délégation sud-africaine est prévue arriver ce mercredi.