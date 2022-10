Congo-Kinshasa: Disparition - Félix Tshisekedi a rendu hommage à Nelly Kamashi Mungul Diaka

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est incliné le 2 octobre devant la dépouille mortelle de Nelly Kamashi Mungul Diaka Lumana, veuve de feu Bernardin Mungul Diaka, ancien Premier ministre, ministre d'Etat et ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, apprend-on de la cellule de communication de la présidence.

Nelly Kamashi Mungul Diaka Lumana a tiré sa révérence le 21 septembre dernier à la clinique Ngaliema des suites d'une courte maladie. Le chef de l'Etat s'est déplacé personnellement pour la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa où le corps a été exposé, afin d'honorer la mémoire de l'illustre disparue, membre de la société civile FAR/BDD. Plusieurs autorités politico-administratives ont également pris part à ces obsèques. A son arrivée, le président Tshisekedi s'est incliné devant le cercueil et adressé quelques mots de réconfort à l'endroit de la famille éplorée.

Dans son homélie, l'officiant du jour a exhorté la famille par des paroles y relatives. " Dans cette vie, tout est vanité, la vie ne tient qu'à Dieu. A partir du moment où nous savons qu'il y a une fin, vivons dans l'humilité, la charité, la miséricorde, l'unité, la concorde et donnons une place de choix à Dieu dans nos vies ", a-t-il soutenu.

Nelly Kamashi Mungul Diaka Lumana, née le 5 octobre 1946 à Kikwit, est fille de Paul Kamashi et d'Augustine Pombo, tous décédés. Elle est issue d'une famille de sept enfants dont quatre filles et trois garçons. Elle fit ses études primaires à l'école métropolitaine de Kikwit et secondaires au lycée de Matonge, à Kinshasa. Elle a suivi plusieurs formations dans le domaine vestimentaire jusqu'à devenir couturière modéliste et formatrice.

Elle fut, en outre, femme d'affaires et une grande importatrice de Wax hollandais. Elle a exercé plusieurs activités politiques et sociales: autorité morale du parti politique le Rassemblement démocratique pour la République, présidente de la Fondation Mungul-Diaka et messagère mondiale de la paix, vice-présidente de l'Association des épouses des anciens Premiers ministres de la République démocratique du Congo, présidente de l'amicale Kikwit, présidente de l'Association Bandundu-Bas-Congo-Kinshasa, etc., autant dire que la défunte était multidimensionnelle.

Après la cérémonie funéraire, la dépouille de Nelly Kamashi Mungul Diaka Lumana a été conduite au Nécropole 1 Entre terre et ciel, dans la commune de la N'Sele, pour inhumation.