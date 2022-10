Madagascar: Salon de la gastronomie - Les gambas de l'Ankarana, un produit phare de Madagascar

La société OSO farming expose ses produits durant la 13e édition du salon de la gastronomie à l'AFT Andavamamba.

Une exploitation des trésors maritimes de Mada- gascar. Les gambas de l'Ankarana sont les produits de l'entreprise OSO farming qui œuvre dans l'élevage et l'exportation des crevettes certifiées bio. Le bassin d'élevage est situé dans la région d'Ambilobe à ambavan'Ankarana. C'est une entreprise malgache mais le propriétaire est français. Ses activités sont basées sur l'éclosion, la pêche, l'élevage, et la mise en cartons pour les exporter à l'étranger. Les clients les plus importants pour l'achat des crevettes bio se trouvent en Europe.

"La société possède un statut de société en franchise et elle n'exerce pas dans le marché local. L'axe nord du pays convient pour l'élevage des crevettes c'est pour cela que notre site se trouve dans la région d'Ambilobe. Il existe des variétés de crevettes mais ce qui différencie les gambas des autres espèces, c'est que les gambas sont de très grande taille. Les supermarchés et les restaurants européens sont nos principaux clients et le prix de vente dépend du client" affirme Noro, la responsable d'exposition de l'entreprise OSO farming.

Étant un produit certifié bio, " les gambas de l'Ankarana" se doit de respecter plusieurs conditions comme la faible densité d'élevage et une limitation de la quantité optimale par mètre carré. L'exigence sur l'alimentation attribuée aux crevettes insiste sur une nourriture bio et cela est suivi de très près.

Les critères d'élevage

"L'élevage des crevettes est difficile. Pour avoir des meilleurs résultats, plusieurs critères sont à respecter tels que la faible densité d'élevage et la quantité optimale de seulement cinq à huit crevettes par mètre carré. S'il s'agit d'aquaculture intensive, la quantité n'est pas limitée. La nourriture des gambas doit être certifiée bio, elle doit être garantie sans Organisme génétiquement modifié, OGM.

Plusieurs analyses sont exigées lors de l'achat de ces alimentations. Suite au projet TA, l'entreprise suit une agriculture intégrée dans l'écosystème respectueux des mangroves et de la faune en collaborant avec le ministère de l'Environnement dans cette affaire de mangroves, il existe déjà un contrat stipulant que les mangroves doivent être plantées et il y a déjà une zone de terre qui doit être plantée. Jusqu'ici la production ne suit pas la demande", ajoute-t-elle. Les gambas de l'Ankarana ne prévoient pas de vendre localement vu qu'elle est une entreprise franche. Mais cette exposition a permis au public malgache d'en savoir davantage à propos des gambas qui sont des produits phares de Madagascar.