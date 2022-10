Congo-Kinshasa: Promotion et valorisation des cultures et histoires d'Afrique ,Y'Afrika Festival - La 2ème édition prévue du 14 au 15 octobre 2022

"Contes et légendes d'Afrique", tel est thème majeur retenu et annoncé par la structure "Eleza masolo", initié par Myra Dunoyer Vahighene, pour la deuxième édition de "Y'AFRIKA festival" qui aura lieu du vendredi 14 au samedi 15 octobre à l'Institut Française de Kinshasa.

Dans le but de valoriser les cultures et histoires d'Afrique à travers des spectacles de contes, des ateliers, de rencontres, de conférences et débats ainsi que des expositions et ventes sur les thématiques de produits sont annoncés lors de cette activité.

Dans la perspective de faire découvrir la culture africaine dans sa réalité actuelle de façon ludique et conviviale, la deuxième édition "Y'AFRIKA festival" va encore permettre au public de découvrir des merveilles que regorge le continent.

Des Artistes émergents et associatifs africains issus de différents pays d'Afrique vont animer avec enthousiasme ces deux journées avec des prestations de haute facture.

Les participant(e)s bénéficieront, par le truchement de ces activités, de quelques informations essentielles sur les valeurs africaines afin de se réapproprier leur identité.

Par ailleurs, au programme, il y aura quelques activités réservées aux enfants notamment, la création de personnages d'ombre, l'apprentissage de l'écriture éthiopienne, conte et films d'animation.

Souhaitant donc marquer les esprits et toucher plus de monde, Myra Dunoyer Vahighene, Fondatrice d'Eleza Masolo, s'est exprimée en ces termes " les vieux vont se remémorer les souvenirs d'antan et les jeunes vont savourer l'histoire et découvrir les beautés d'une Afrique, mère de l'humanité ! ", a-t-elle signifié, au cours d'une sortie médiatique la semaine dernière. Il faut noter que la première édition avait été tenue le 5 juin 2021, au sein de l'Académie de beaux-arts de Kinshasa.