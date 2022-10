Sénégal: "Besup setal" dans la région de Dakar - Quatre écoles de Rufisque et Pikine nettoyées

Après avoir été suspendues, à cause des dernières législatives, le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a réactivé avant-hier, samedi 1er octobre, la Journée mensuelle de nettoiement dite "Bësup Setal".

Le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiéne publique a réactivé avant-hier, samedi 1er octobre, la Journée mensuelle de nettoiement communément appelée "Bësup Setal", dont la dernière édition remonte au samedi 2 juillet 2022. Cela fait suite à une suspension pour cause des élections législatives du 31 juillet dernier. Ainsi, quatre établissements scolaires des départements de Rufisque et de Pikine ont été ciblés au niveau la région de Dakar, en prélude de la rentrée des classes. Il s'agit du lycée de Sangalkam et du CEM Pionnier (Rufisque Est) pour le compte du département de Rufisque, mais aussi du lycée Mame Yelly Badiane (Pikine Ouest) et de l'école élémentaire Martyrs B (Thiaroye sur Mer) concernant le département de Pikine.

L'adjoint au gouverneur de Dakar chargé des Affaires Administratives, Babacar Niang, a visité ces différents sites à cette occasion. "Ce mois-ci correspondant avec la rentrée scolaire. L'autorité a ordonné à ce que l'essentiel des activités soit concentré sur le nettoiement des écoles, précisément le désherbage et le pompage des établissements qui étaient dans les eaux", a-t-il fait entendre.

"Actuellement, poursuit M. Niang, tous les comités départementaux d'hygiène, sous la coordination des préfets de département, sont à pied d'œuvre pour le nettoyage et le désherbage des 12 IEF (Inspection de l'éducation et de la formation, ndlr) de la région de Dakar." "Sur instruction du gouverneur, nous avons fait le tour des différents établissements de Pikine et de Rufisque, en attendant Dakar et Guédiawaye", a-t-il indiqué, devant Abass Ndiaye, le directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme, du Logement et l'Hygiène publique.

Poursuivant son propos, Babacar Niang a relaté l'aspect participatif de cette journée. "Nous avons constaté que les communautés, avec les ASC (Associations sportives et culturelles, ndlr), les associations de parents d'élèves et les "dahiras" s'étaient déjà mobilisés pour nettoyer les établissements. En plus, tous les services de l'État, en commençant par l'UCG (Unité de coordination de la gestion des déchets solides, ndlr), les Sapeurs-pompiers, mais aussi la Brigade d'hygiène sont actuellement mobilisés pour que les établissements scolaires de la région de Dakar soient fonctionnels, le jour de la rentrée", a-t-il précisé lors d'un entretien avec des journalistes.

Et l'adjoint administratif du gouverneur de Dakar d'ajouter : "il y aura aussi un dispositif de veille et de suivi permanent dans certains établissements. Ce dispositif va permettre de pomper (les eaux) tous les jours afin que le personnel enseignant et les élèves puissent travailler dans un environnement sain et propre".