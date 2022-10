Sénégal: Pr Saliou Ndiaye, ancien recteur de l'Ucad - " Ce sont les travaux et les recherches qui doivent marquer le dynamisme de nos universités"

Pour le Professeur Saliou Ndiaye, ancien recteur de l'Ucad, ce sont les franchises qui ont soustrait les universités africaines, dès leur création, de l'espace de compétence des États et, en conséquence, des effets de leur violence systémique.

Toutefois, il estime que pour les universités sénégalaises actuelles, ce sont les travaux et les recherches des participants qui doivent marquer leur dynamisme. Ceux-ci et celles-là doivent être constamment alimentés par des perspectives nouvelles même si, comme le pensent à bon droit certains chercheurs, " les objectifs de l'université ne sont pas souvent laissés à leur libre choix". Le professeur Saliou Ndiaye s'exprimait vendredi dernier sur la question : " Les universités, actrices du développement de leur société " dans le cadre des rendez-vous de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS), à Dakar.

Pour le Professeur Saliou Ndiaye, ce sont les franchises qui ont soustrait les universités africaines, dès leur création, de l'espace de compétence des États et, en conséquence, des effets de leur violence systémique. À ce fait s'ajoutent, non seulement le contexte de précarité et de sous-développement, mais aussi le standing social, matériel et intellectuel des universitaires, qui vont davantage accentuer cette marginalité et cette insularité.

" Fort heureusement, cette posture de suffisance et de condescendance a évolué de nos jours, et l'Université est sortie peu à peu de sa marginalité et de sa sphère aérienne, pour s'implanter progressivement dans des aires géographiques réelles et ainsi, s'intéresser au sort des populations endogènes qui l'entourent " a déclaré l'universitaire. Et d'avancer : " retenons tout simplement, pour la suite de notre réflexion, qu'avec l'émergence de l'université médiévale, la connexion entre la société et le savoir s'est généralisée. Désormais, celle-ci reconnaît au savoir une nécessité et une fonction qui lui sont propres ".

Pour le professeur Ndiaye, les missions qui étaient originellement assignées à l'institution d'alors, étaient la production et la diffusion de savoirs, la formation d'hommes cultivés et éclairés, la production de ressources humaines susceptibles techniquement de contribuer au développement économique de leur pays. Cependant, l'on constate aussi selon l'universitaire que : " dès ses origines, l'université médiévale va s'emmurer, et commencer par vivre en marge des sociétés, dans une tour d'ivoire, selon le cliché consacré. Elle s'est plus préoccupée de son arrimage à l'universalité des sociétés savantes, que de son ancrage dans des territoires historiques, géographiques et physiques ".

Les causes de ce revirement inattendu

Pour expliquer les causes de ce revirement, le professeur Ndiaye a estimé que les universités possèdent intrinsèquement les ressources humaines nécessaires pour analyser leur situation, détecter la nécessité pour elles de se réformer, pour survivre, y compris d'ailleurs, celle de se remettre totalement en question. Il s'y ajoute que la deuxième est liée à l'état d'esprit des universitaires et au fait que, pour rien au monde, les universités ne renonceraient à leur vocation d'exercer un leadership pratique, particulièrement face à d'autres pouvoirs concurrentiels, comme le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir médiatique et même le pouvoir militaire, d'autant plus que les deux premiers ont été, de nos jours, affaiblis par le recul des États-Nations et la crise financière mondiale. Et enfin, l'argument, qui lui paraît aussi plausible, est lié à l'apparition des réseaux sociaux et de l'internet.

Ucad, un cas d'école

Pour le professeur Ndiaye, en s'imposant comme l'un des hauts lieux de création et de transmission du savoir dans tous les domaines qui scrutent les arcanes de la condition humaine, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) est entrée dans le XXIe siècle, avec une vitalité qui fait honneur à son âge. " Elle a déjà préparé et instruit des générations de jeunes gens, dans diverses compétences. Comme vous le savez, elle aussi a cessé d'être un ghetto ou plutôt une citadelle, depuis qu'elle s'est dotée d'une vision plus inclusive qui l'oblige à interroger sans relâche pour le comprendre, le monde qui l'entoure " a-t-il dit.

Aujourd'hui, l'on constate que l'introduction des principes de l'économie de la connaissance, des nouveaux enjeux de l'innovation, à la fois sociétale et organisationnelle et de l'employabilité, dans la recherche, s'y généralise progressivement. " Pour l'UCAD et les nouvelles universités, l'enjeu aujourd'hui, dans notre monde où l'économie de la connaissance est devenue une réalité à la fois créative, dynamique et concurrentielle, est de savoir si elles doivent continuer à être des réservoirs d'idées, de compétences, ou plutôt devenir de véritables acteurs, des partenaires dans le développement économique du Sénégal, de la sous-région et même au-delà " a déclaré l'ancien recteur de ce temple du savoir.

Et de renchérir : " disons-le clairement, aujourd'hui, ce sont nos travaux et nos recherches, chers participants, qui doivent marquer le dynamisme de nos universités. Ceux-ci et celles-là doivent être constamment alimentés par des perspectives nouvelles, même si, comme le pensent à bon droit, certains chercheurs, les objectifs de l'université ne sont pas souvent laissés à leur libre choix ".

Et de poursuivre : " Cependant, en toute logique, et compte tenu de l'évolution de notre village planétaire, le produit de nos recherches doit moins exprimer nos préoccupations propres, mais plutôt les préoccupations sociétales. Alors, notre production n'aura de valeur que dans la mesure où elle est socialement acceptée, puisque réalisée dans le souci de répondre aux besoins complexes de nos sociétés ".

Nouvelles missions des universités du Sénégal

Pour l'universitaire, leur mission, leur métier, leur raison d'être est donc de mener des recherches créatives qui apporteront des réponses, des innovations, et ce, pour le plus grand intérêt de toutes et de tous. Désormais pour lui, les performances actuelles des universités ne doivent plus être mesurées, ni par rapport au nombre d'étudiants qu'elles accueillent, ni au nombre des publications de leurs enseignants-chercheurs, encore moins au montant du budget consacré à la recherche, ni non plus par rapport au taux élevé de leurs étudiants qui ne peuvent poursuivre leurs études en master, ni même par rapport au taux de chômage élevé à la sortie de l'université, ou enfin, au nombre de leurs jeunes chercheurs qui ont le sentiment que leur intégration sur le marché du travail est de plus en plus difficile.

" Chaque étudiant qui assiste à un cours dans l'une de nos universités, veut ou doit en retirer plus que des connaissances, il veut ou doit aussi avoir la certitude que son éducation universitaire fera de lui un meilleur citoyen. C'est dans cette perspective que nos universités auront l'opportunité de se réaliser comme des actrices principales, des partenaires au développement, de se jauger à travers leur degré d'influence, engendré par les changements considérables générés par les recherches qui y sont menées, mais aussi à travers l'engagement de leurs chercheurs et de leurs équipes ; enfin, à travers la solidarité, l'action, l'influence et le rayonnement de leurs diplômés, de leurs trajectoires, ici au Sénégal comme ailleurs ", a fait savoir l'ancien recteur de l'Ucad.

Et de conclure : " la production et l'utilisation du savoir, son actualisation, ainsi que la mise en œuvre des pratiques d'apprentissage sont essentielles, alors, soyons donc ingénieux face à toutes les contraintes actuelles et, collectivement soyons aussi à l'image d'une locomotive carburant à la connaissance, à la science, à la jeunesse et à l'espoir, en ayant toujours à l'esprit cette réflexion du poète Amadou Lamine Sall ".