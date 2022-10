Sénégal: Saint-Louis - Mission de sensibilisation sur les risques professionnels - Les travailleurs de l'économie informelle ciblés par la Direction de la Protection Sociale

Les travailleurs qui s'activent dans l'économie informelle au niveau de la région de Saint-Louis ont été sensibilisés durant deux jours sur les risques professionnels pour éviter les accidents de travail.

C'est à l'initiative de la Direction de la Protection Sociale qui est logée à la Direction Générale du Travail et de la Sécurité Sociale. Les missionnaires ont également mis à la disposition des différents acteurs des recueils de bonne pratique. Les " bajénu gox " de la région ont été également associées dans ce travail pour élargir la sensibilisation. Les représentants de syndicats de travailleurs souhaitent que cette mission soit perpétuée au profit des travailleurs des petites et moyennes entreprises.

Cette mission était composée d'une délégation du Ministère en charge du Travail en partenariat avec la Coopération Allemande GIZ dans le cadre de son projet " Ensemble vers la Réforme du Travail " et l'Organisation Internationale du Travail. L'objectif était de sensibiliser les très petites entreprises et les unités de production de l'économie informelle sur la prévention des risques professionnels.

" Nous avons effectué une mission à Saint-Louis en partenariat avec les partenaires sociaux, notamment la CNTS, la CSA et l'UNSAS, pour sensibiliser les travailleurs sur la prévention des risques professionnels. Nous avons eu à visiter les unités de production informelle avec des secteurs diversifiés de la menuiserie, de la couture, de la soudure, des femmes transformatrices de produits halieutiques et des " Bajénu Gox ", a rappelé Djibril Diallo, inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale par ailleurs membre de la délégation de Direction de la Protection Sociale.

Il a précisé que la mission s'est effectuée en deux étapes, notamment à Ross Béthio où ils ont eu à sensibiliser les menuisiers, et ceux qui sont dans le domaine de la menuiserie métallique à travers des affiches illustrées. " Nous les avons sensibilisés sur les risques professionnels pouvant occasionner des accidents du travail. S'agissant de l'étape de la ville de Saint-Louis, la mission a eu également à sensibiliser les mêmes acteurs sur les risques auxquels ils sont confrontés au quotidien.

Nous avons eu à leur donner des recueils de bonnes pratiques pour leur permettre d'éviter des accidents du travail et les maladies professionnelles et d'évoluer dans un milieu de travail sûr et salubre grâce aux mesures de prévention individuelles et collectives qu'on a eu à partager avec eux ", a rappelé l'inspecteur Djibril Diallo. Les partenaires sociaux y ont été représentés par Ousmane Ndiaye de la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) qui a saisi l'occasion pour inviter les missionnaires à perpétuer cette initiative au profit des travailleurs.