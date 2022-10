Sénégal: Contrats de partenariats public-privé (ppp) - 15 projets de haute qualité prêts à être lancés en 2023

Le nouveau cadre institutionnel et réglementaire sur les partenariats public-privé (Ppp) adopté par l'Assemblée nationale en février 2021 apporte des réformes majeures au nombre desquelles : l'unification du cadre, rationalisation des organes, le renforcement du dispositif, l'évaluation préalable généralisée, le contenu local avec le secteur privé. Ce cadre d'opérationnalisation des PPP a permis d'identifier 15 projets bancables à lancer en 2023.

Dans la phase d'identification et de préparation des projets au titre de la loi 2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé, l'Etat Sénégalais "sur un pipeline de 75 projets soumis par l'autorité contractante, une bonne quinzaine sont qualifiés de haute qualité pour être préparés et lancés d'ici 2023 ", a dit samedi dernier à Saly (Mbour), Lamine Lo, directeur des financements et des partenariats publics-privé au ministère de l'Economie, du Plan et de la coopération, non sans préciser qu'aucun projet Ppp n'a été réalisé en 2022.

Il intervenait dans le cadre d'un séminaire sur les Partenariats public-privé (Ppp) à l'attention du Collectif des journalistes économiques du Sénégal (Cojes). M. Lo d'ajouter : " Quarante projets nécessitent d'être mieux retravaillés pour augmenter le pipeline. Et c'est à ce niveau que le fonds d'appui à la préparation va intervenir. Et 15 autres ne remplissant les critères d'éligibilité selon les experts ", a relevé Lamine Lo, par ailleurs coordonnateur de l'unité Ppp, en tant qu'organe expert des Ppp.

En clair, c'est en 2023 que la loi bilan de la 2021 permettra de générer les premiers projets de Ppp. A la question de savoir quels sont les secteurs concernés par ces contrats Ppp, l'expert financier rappelle que la loi 2021 exclut les contrats passés dans certains secteurs comme l'énergie, les mines et les télécoms (avec une petite nuance). Donc, en dehors desdits secteurs, tous les autres secteurs faisaient partie des entités qui ont soumis des projets. Et l'évaluation est en cours. En principe, ajoutera-t-il : La liste de ces projets sera publiée d'ici le nouvel an ".