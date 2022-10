Angola: Rôle loué de la musique dans la préservation de la culture des peuples

Ondjiva (Angola) — Le rôle de la musique folklorique dans la préservation et la valorisation de la culture des ethnies culturelles des peuples de la province de Cunene a été salué, samedi, par le chef du Département d'action culturelle du district, Adérito Armando.

S'adressant à l'ANGOP le 1er octobre, Journée mondiale de la musique, il a souligné les réalisations des groupes traditionnels qui, au fil des années, continuent de se concentrer sur l'appréciation de la danse et de la musique, dans le but de perpétuer les valeurs, les us et coutumes locaux.

Il a affirmé que la diversité rythmique, la richesse de la musique et de la danse traditionnelle représente un signe du peuple, car elle permet de comprendre la symbolique et le message de la tradition de chaque communauté.

"C'est un style de musique à haute valeur sentimentale faite par des enfants, des jeunes et des adultes, qui malgré leur âge restent fidèles à la culture et défendent les valeurs culturelles des différentes ethnies de cette région", a-t-il affirmé.

Adérito Armando a informé que le cabinet contrôle actuellement 25 groupes de musique et de danse traditionnels, mettant l'accent sur Ombembwa, Elalakanodo, Vatekolo va wamba, Rei Louna, entre autres.

Ces groupes, a-t-il souligné, ont représenté la province dans diverses compétitions locales, nationales et internationales.

Malgré les diverses difficultés, il a dit que le secteur travaillait pour promouvoir des actions visant à promouvoir et à diffuser la musique et la danse traditionnelles, afin de valoriser ce patrimoine immatériel angolais riche et diversifié.

Il a indiqué qu'en raison des difficultés d'enregistrement de ce style musical par les producteurs locaux, les chansons de ces groupes ont été enregistrées au bureau de la culture, afin de garantir le droit d'auteur.

La Journée mondiale de la musique a été instituée le 1er octobre 1975 par le Conseil international de la musique, fondé en 1949 par l'UNESCO.

La date vise à promouvoir l'art musical, à diffuser la diversité et à appliquer les idéaux de l'UNESCO pour la paix et l'amitié entre les peuples.