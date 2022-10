Sénégal: Lutte contre les cancers féminins - 2000 femmes à dépister

Le ministre de la santé et de l'action sociale, Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye, a présidé ce samedi 1er octobre, le lancement de la campagne "Octobre rose ".

Un mois consacré à la lutte contre les cancers féminins et à faire aussi la prévention pour la prise en charge précoce. La cérémonie a eu lieu dans le district de Keur Massar. Cette année, la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer a prévu de dépister 2000 femmes.

Pour cette édition 2022, La ligue sénégalaise de lutte contre le cancer (Lisca) a décidé de faire bénéficier du dépistage du cancer du sein à 2000 femmes. Un objectif salué par le ministre de la Santé et de l'action sociale, Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye qui présidait samedi dernier la cérémonie de lancement de la campagne Octobre rose, un mois consacré à la lutte contre les cancers féminins. "Cet objectif témoigne de votre grande détermination à renforcer la détection et la prise en charge adéquate du cancer. Je vous encourage et vous renouvelle ma disponibilité et celle de mes services à vous accompagner", a-t-elle avancé à l'endroit de la présidente de la Lisca.

Le ministre de la santé a aussi avancé que la lutte contre le cancer est l'affaire de toutes et de tous. "Ensemble, nous devons nous engager pour consolider les résultats encourageants que nous avons obtenus et faire reculer le cancer. Le personnel de santé et les acteurs communautaires ont une partition particulière à jouer. Leurs efforts ont permis d'intégrer le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus et de la détection précoce du cancer du sein en routine", a lancé Dr Marie Khemesse.

Revenant sur les avancées en matière de lutte contre les cancers, le ministre de la Santé et de l'action sociale a fait savoir qu'en 2020, l'Institut Joliot-Curie de l'hôpital Aristide Le Dantec, a enregistré 1 903 cas de cancers avec une prédominance du cancer du sein (32%) et du col de l'utérus (18%). Les taux d'incidence et de mortalité devraient augmenter de plus de 40 % d'ici à 2030.

Les femmes sont les plus touchées. Pour vaincre ce fléau, le ministre de la santé a renseigné : "le Gouvernement a mis en œuvre des stratégies adaptées qui reposent sur le renforcement de la collaboration multisectorielle, la consolidation d'un environnement favorable à la santé, l'amélioration de la prise en charge des maladies non transmissibles et le développement de la recherche ". Pour cette présente édition d'Octobre rose, le coût de la mammographie sera ramené à 15 000 F pour renforcer la détection dans des structures de santé.