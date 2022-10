Sénégal: Réhabilitation de la route Oréfondé-Nguidjilone - Le Fonds saoudien mobilise un prêt de 31 milliards de FCFA

En août 2022, le Fonds saoudien de développement a signé avec le Sénégal, un accord de prêt d'une valeur totale de 47 millions de dollars (près de 31 milliards de FCfa). L'information est contenue dans le " Bulletin de veille et d'intelligence économique " du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération.

Selon la publication, ce montant est destiné à financer le projet de réhabilitation et de bitumage de la route Oréfondé-Nguidjilone, un linéaire de 62 km qui fait partie de la route Oréfondé-Matam. Le projet routier, qui connecte des villes et villages, contribuera à améliorer le niveau de sécurité routière, conformément aux normes approuvées par l'Uemoa, à faciliter les échanges commerciaux et à réduire la pénibilité des services de transports ainsi que les taux de blessures ou décès résultant d'accidents de la circulation.

"Au final, des impacts positifs du projet sont attendus sur le développement social et économique de la République du Sénégal, notamment en termes de soutien aux services d'infrastructures de base. L'apport du projet à l'évolution du secteur des transports et des communications améliorera les conditions socio-économiques des populations ", note la publication.

Depuis 1977, le Fonds saoudien a accordé au Sénégal 26 prêts d'un montant global de 384 millions de dollars pour contribuer au financement de 25 projets et programmes de développement dans les secteurs des transports et des infrastructures, de la santé, du logement, de l'aménagement urbain, de l'énergie, de l'éducation, de l'eau et de l'assainissement. De plus, le Royaume d'Arabie Saoudite a géré quatre (4) subventions d'une enveloppe supérieure à 19 millions de dollars pour Sénégal.